Milan menguasai jalannya babak pertama melawan Atalanta, setelah menutup 45 menit pertama dengan keunggulan dua gol tanpa balas, dalam laga yang berlangsung pada Minggu malam ini di Stadion San Siro, dalam rangkaian pekan ketujuh Liga Italia.

Duo Gonzalo Ramos asal Portugal dan Adrien Rabiot asal Prancis menjadi sorotan, setelah pemain pertama membuka keunggulan melalui titik putih, sebelum pemain kedua menambah gol kedua dengan tendangan indah, sehingga memberi Rossoneri keunggulan nyaman sebelum babak kedua bergulir.

Menit ke-23 menjadi saksi diberikannya penalti untuk Milan, setelah Musah berlari dari tengah lapangan dan melepaskan tembakan, sebelum pemain pengganti Obric menyentuhnya dengan tangan, sehingga wasit meninjau ulang melalui teknologi video assistant referee (VAR) dan memutuskan memberikan penalti.

Gonzalo Ramos sukses mengonversi tendangan itu menjadi gol pada menit ke-24, setelah menendang bola dengan kaki kanannya dan mengalahkan kiper Atalanta, Carnesecchi, sehingga menempatkan tuan rumah di posisi unggul.

Dua menit sebelum babak pertama berakhir, Milan memperbesar keunggulan dengan gol kedua, setelah Moreira mengirim bola kepada Rabiot, yang bergerak cerdas di antara lini, melewati salah satu pemain lawan sebelum melepaskan tendangan dengan kaki kanannya yang bersarang di gawang pada sisi tiang dekat, di tengah ketidakmampuan kiper untuk menghalaunya.









Di sisi lain, Atalanta melanjutkan penderitaan di lini belakang, setelah gagal menjaga gawangnya tetap bersih untuk pertandingan kelima secara berturut-turut, sebuah indikasi yang mencerminkan kesulitan yang dihadapi tim tersebut di sektor pertahanan.

Keunggulan Milan tidak hanya terbatas pada hasil pertandingan, tetapi juga merambah ke angka dan statistik, karena Rossoneri melepaskan 5 tembakan berbanding 3 tembakan Atalanta, sementara tuan rumah melepaskan dua tembakan ke arah gawang, sedangkan tim tamu tidak mampu melepaskan satu pun tembakan di antara tiang dan mistar gawang.

Milan juga memaksakan keunggulannya dalam hal efektivitas serangan, setelah mencatatkan indikator gol yang diharapkan (xG) sebesar 1,01, berbanding hanya 0,12 untuk Atalanta selama babak pertama, sementara tim tamu menguasai bola dengan persentase 61%, berbanding 39% untuk Milan, tanpa mampu menerjemahkan keunggulan tersebut menjadi peluang nyata yang mengancam gawang Rossoneri.