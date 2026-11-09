Video: 10 Detik yang Nyaris Membuat Barcelona Membayar Mahal Kontra Atletico!

Kemarahan Hansi Flick pada menit ke-86 bukan sekadar luapan emosi seorang pelatih yang tegang, melainkan kemarahan terhadap aturan baru, regulasi ketat, dan hukuman yang nyaris menjungkirbalikkan laga puncak klasemen di Wanda Metropolitano.

Pada momen ketika Barcelona unggul 2-1 atas Atletico Madrid dan berupaya mempertahankan tiga poin, satu pergantian pemain nyaris membuat tim bermain dengan sepuluh pemain selama satu menit penuh. Di sinilah Flick, yang dikenal dengan ketenangannya yang khas, tak mampu lagi berdiam diri.

Laga di ambang ledakan

Laga Barcelona kontra Atletico Madrid berada di ujung tanduk. Pertemuan di Stadion Riyadh Air Metropolitano itu bisa saja menghadirkan kejutan di klasemen seandainya Atletico mampu meraih tiga poin.

Laga sempat berjalan ke arah tersebut, dengan gol cepat Giuliano dan penampilan Los Rojiblancos yang tampil sebagai tim lebih baik. Namun, Barcelona kembali menemukan keseimbangannya dan berhasil membalikkan keadaan. Hanya saja, skor tipis 2-1 membuat ketegangan tetap terjaga hingga peluit akhir.

Momen kemarahan di menit ke-86

Hansi Flick sendiri memperlihatkan ketegangan itu. Pada menit ke-86, pelatih asal Jerman tersebut memasukkan Karim Adeyemi menggantikan Anthony Gordon, yang terpaksa harus berbicara dengannya soal pergantian itu.

Pemain Inggris itu memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan pelatih Barcelona, dan meninggalkan lapangan dengan kesal sambil berjalan ke arah garis gawang. Sementara Gordon, yang tampak keheranan, mempercepat langkahnya dan menyalami Adeyemi.

Pelatih asal Jerman itu meminta pemain Inggris tersebut untuk bergegas, sehingga ia meninggalkan lapangan dalam keadaan tidak percaya.

Aturan 10 detik

Rasa frustrasi pelatih Barcelona itu sepenuhnya bisa dipahami, sebab mulai musim ini, keterlambatan dalam pergantian pemain akan dihukum.

Untuk menghindari pemborosan waktu, pemain yang digantikan harus meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik sejak papan pergantian muncul. Jika tidak, tim yang melakukan pergantian akan berkurang menjadi sepuluh pemain, dan pemain pengganti harus menunggu satu menit penuh di luar lapangan sebelum masuk.

Seandainya Gordon memakan waktu lebih lama, Blaugrana akan bermain dengan sepuluh pemain selama satu menit, di saat Atletico sedang berburu gol penyama kedudukan.

Preseden Real Madrid dan Inter

Aturan ini diterapkan untuk pertama kalinya pada awal September dalam laga Liga Champions Eropa antara Real Madrid dan Inter Milan, menurut "Mundo Deportivo".

Vinicius memakan waktu lebih lama dari semestinya pada menit ke-87, dan Carreras, penggantinya, baru bisa masuk ke lapangan setelah berlalu 60 detik. Real Madrid, terutama Mourinho, melayangkan protes keras saat itu, tetapi tim wasit menerapkan aturan tersebut dengan benar.

Dengan demikian, Flick menyadari bahwa 10 detik bisa menjadi pembeda antara puncak klasemen dan bencana. Karena itu, kemarahannya kepada Gordon bukan sekadar sikap gugup, melainkan sebuah peringatan bahwa sepak bola yang baru tidak akan mengampuni siapa pun yang terlambat satu detik saja.