Perkenalkan, Victor Osimhen, "Transfer Sesungguhnya" Arsenal

memiliki pertanyaan yang harus dijawab mengenai lini serang mereka di musim panas mendatang.

Pasalnya, dua superstarnya berpotensi hengkang jika kesepakatan kontrak baru tidak tercapai.

Adalah Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexandre Lacazette, duo pilar The Gunners ini kontraknya akan berakhir pada 2021 nanti dan sejauh ini belum ada tanda-tanda keduanya hendak untuk melanjutkan pengabdian bagi klub London Utara.

Arsenal diyakini mungkin akan menjual mereka.

Misalnya salah satu dari keduanya angkat kaki dari Emirates Stadium, manajer Mikel Arteta dipastikan akan mencari penyerang baru. Target baru pun mencuat dan satu nama mulai santer dikaitkan dengan pintu Emirates.

Menurut Le Quotidien de Foot, Arsenal masuk dalam perburuan penyerang berbakat Victor Osimhen. Kendati begitu, Meriam London tidak akan sendirian.

Mereka akan mendapatkan persaingan dari klub-klub lokal Inggris dan juga dari luar.

Pemain berusia 21 tahun tersebut sejatinya baru bergabung dengan Lille dari Charleroi musim panas lalu, tapi sejauh ini dia telah mengoleksi 17 gol musim ini, mendeskripsikan betapa bersinarnya dia di lini depan kontestan itu.

Anak ini pernah menolak ajakan bergabung dari manajer Arsene Wenger untuk kemudian memilih berseragam pada 2017 silam.

Dia dikenal sebagai striker penggiring bola yang andal, piawai melewati benteng pertahanan dengan kecepatan berlari dan seorang 'pembunuh' di kotak penalti.

Di Prancis, potensi dan bakat Osimhen telah diakui. Tak heran, Lille, bila memang harus berpisah dengan asetnya itu, menuntut mahar sebesar €100 juta.

Deretan klub peminat yang menginginkannya didorong untuk maju secara konkret, tetapi haram hukumnya menawar tidak mencapai nominal di atas.

Sulit memang melihat Arsenal membayarkan uang sedemikan besar untuk pemain muda sepertinya.

Classic #9. Would allow midfielders and wingers around him to thrive. Hold up play is quality, has an eye for the goal. Very decisive with his shooting, which he can do with both feet, makes him a nightmare for defenders & goalkeepers. Can also stretch play by running into space.