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VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Waktu kick-off

2. Bundesliga - Pekan 11 8 Nov 2026 - 07.30 Vonovia Ruhrstadion

VfL Bochum menjamu Karlsruher SC dalam duel divisi dua di Vonovia Ruhrstadion, Bochum. Kedua klub bertemu saat posisi mereka di klasemen memberi tekanan kepada para petinggi klub.

Bochum saat ini menempati peringkat ke-12 klasemen dan belakangan menunjukkan peningkatan performa. Pelatih Uwe Rösler dan timnya baru-baru ini meraih poin-poin penting, sementara ia memberikan stabilitas kepada tim.

Sebaliknya, Karlsruher SC tengah terpuruk dalam krisis. Pelatih Maximilian Senft bersama tim peringkat ke-16 itu sangat membutuhkan poin setelah beberapa pekan terakhir berakhir dengan kekalahan menyakitkan, termasuk kekalahan 1:6 dari Magdeburg dan tersingkir dari DFB-Pokal oleh Gladbach.

Bagi KSC, pertandingan di Bochum lebih dari sekadar laga tandang biasa. Hasil buruk lainnya akan semakin memperlebar jarak mereka dari posisi aman dan menambah tekanan terhadap tim.

Bochum lebih sering meraih hasil lebih baik dalam pertemuan-pertemuan terakhir melawan Karlsruhe dan ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Tim tamu dari wilayah Baden datang dengan modal yang kurang meyakinkan.

Informasi mengenai tempat menyaksikan pertandingan secara langsung dan detail siaran lainnya tersedia di bawah ini.

Topik pekan ini: Apa yang terjadi di VfL Bochum dan Karlsruher SC?

VfL Bochum memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, Bochum menang 1:2 di kandang Energie Cottbus dan menaklukkan Mainz 05 2:0 di DFB-Pokal. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1:1 melawan Wolfsburg serta kalah dari Kaiserslautern (0:2) dan Arminia Bielefeld (0:1). Dalam lima pertandingan tersebut, Bochum mencetak enam gol dan kebobolan empat kali.

Karlsruher SC mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, KSC menang 2:1 atas FC Heidenheim. Namun, sebelumnya mereka kalah 0:2 dari Gladbach di DFB-Pokal dan takluk telak 1:6 dari Magdeburg. Satu-satunya hasil positif lainnya adalah kemenangan tandang 4:0 di Darmstadt. Dalam periode tersebut, Karlsruhe mencetak sembilan gol, tetapi kebobolan sepuluh kali.

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Susunan pemain

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Performa

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Rekor pertemuan

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Klasemen