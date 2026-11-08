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2. Bundesliga
team-logoBochum
Vonovia Ruhrstadion
team-logoKarlsruher SC
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VfL Bochum vs Karlsruher SC hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV dan layanan streaming?

Bochum vs Karlsruher SC
Bochum
Karlsruher SC
2. Bundesliga

VfL Bochum menghadapi Karlsruher SC di 2. Bundesliga Jerman. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming hari ini?

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VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Waktu kick-off

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2. Bundesliga - Pekan 11
Vonovia Ruhrstadion

VfL Bochum menjamu Karlsruher SC dalam duel divisi dua di Vonovia Ruhrstadion, Bochum. Kedua klub bertemu saat posisi mereka di klasemen memberi tekanan kepada para petinggi klub.

Bochum saat ini menempati peringkat ke-12 klasemen dan belakangan menunjukkan peningkatan performa. Pelatih Uwe Rösler dan timnya baru-baru ini meraih poin-poin penting, sementara ia memberikan stabilitas kepada tim.

Sebaliknya, Karlsruher SC tengah terpuruk dalam krisis. Pelatih Maximilian Senft bersama tim peringkat ke-16 itu sangat membutuhkan poin setelah beberapa pekan terakhir berakhir dengan kekalahan menyakitkan, termasuk kekalahan 1:6 dari Magdeburg dan tersingkir dari DFB-Pokal oleh Gladbach.

Bagi KSC, pertandingan di Bochum lebih dari sekadar laga tandang biasa. Hasil buruk lainnya akan semakin memperlebar jarak mereka dari posisi aman dan menambah tekanan terhadap tim.

Bochum lebih sering meraih hasil lebih baik dalam pertemuan-pertemuan terakhir melawan Karlsruhe dan ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Tim tamu dari wilayah Baden datang dengan modal yang kurang meyakinkan.

Informasi mengenai tempat menyaksikan pertandingan secara langsung dan detail siaran lainnya tersedia di bawah ini.

Topik pekan ini: Apa yang terjadi di VfL Bochum dan Karlsruher SC?

VfL Bochum memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, Bochum menang 1:2 di kandang Energie Cottbus dan menaklukkan Mainz 05 2:0 di DFB-Pokal. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1:1 melawan Wolfsburg serta kalah dari Kaiserslautern (0:2) dan Arminia Bielefeld (0:1). Dalam lima pertandingan tersebut, Bochum mencetak enam gol dan kebobolan empat kali.

Karlsruher SC mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, KSC menang 2:1 atas FC Heidenheim. Namun, sebelumnya mereka kalah 0:2 dari Gladbach di DFB-Pokal dan takluk telak 1:6 dari Magdeburg. Satu-satunya hasil positif lainnya adalah kemenangan tandang 4:0 di Darmstadt. Dalam periode tersebut, Karlsruhe mencetak sembilan gol, tetapi kebobolan sepuluh kali.

BOC

BOC - Performa

ABI
K0-1
FCK
K2-0
WOB
S1-1
M05
M2-0
COT
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
KSC

KSC - Performa

FCP
K2-0
SVD
M4-0
FCM
K6-1
BMG
K2-0
HDH
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Bochum vs Karlsruher SC

Manajer

  • U. Roesler

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Performa

BOC

BOC - Performa

ABI
K0-1
FCK
K2-0
WOB
S1-1
M05
M2-0
COT
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
KSC

KSC - Performa

FCP
K2-0
SVD
M4-0
FCM
K6-1
BMG
K2-0
HDH
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Rekor pertemuan

Head to Head

BochumSeriKarlsruher SC
2
1
2
2. Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
1
Bochum badge
Bochum
BOC
2
FT
2. Bundesliga
Bochum badge
Bochum
BOC
2
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
FT
Club Friendlies
Bochum badge
Bochum
BOC
1
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
FT
2. Bundesliga
Bochum badge
Bochum
BOC
1
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
FT
2. Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
0
Bochum badge
Bochum
BOC
1
FT
7Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
111010259+1631
M
M
M
S
M
2
NuernbergNuernbergFCN
117312613+1324
M
M
K
S
S
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
11632107+321
M
K
M
M
S
4
WolfsburgWolfsburgWOB
115422616+1019
K
M
S
M
S
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
S
M
K
M
S
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
115241816+217
M
M
K
M
M
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
K
S
K
S
S
8
St. PauliSt. PauliFCP
102621212012
K
S
S
M
S
9
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
113351319-612
K
M
K
M
K
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
S
K
S
S
K
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
S
K
M
K
M
12
BochumBochumBOC
10325811-311
M
S
K
K
K
13
OsnabrueckOsnabrueckOSN
113261418-411
K
K
M
K
S
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
M
K
K
M
S
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
M
K
S
K
M
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
M
K
M
K
K
17
DarmstadtDarmstadtSVD
11236921-129
K
S
S
K
M
18
Holstein KielHolstein KielHSK
111551114-38
K
K
M
S
K
Promosi
Play-off promosi
Play-off degradasi
Degradasi

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