Klub Barcelona terus mempelajari alternatif-alternatif yang mungkin untuk memperkuat lini serangnya, di tengah sulitnya menuntaskan transfer penyerang asal Argentina Julian Alvarez pada bursa transfer musim panas kali ini.

Menurut yang diungkapkan jurnalis David Sanchez melalui radio "Marca", pelatih Hansi Flick telah menaruh sebuah nama mengejutkan di meja Barcelona, sebagai antisipasi jika negosiasi untuk merekrut bintang timnas Argentina itu gagal.

Sanchez menjelaskan bahwa penyerang Villarreal, Ayoze Perez, mendapat kekaguman besar dari Flick, dan menjadi opsi paling menonjol yang mungkin dituju Barcelona apabila transfer Julian Alvarez tidak dapat terealisasi.

Ia menyebutkan bahwa Barcelona masih menganggap Alvarez sebagai target utamanya di bursa transfer, namun merampungkan transfer tersebut tampak "nyaris mustahil", yang mendorong manajemen olahraga di bawah kepemimpinan Deco untuk menyiapkan rencana-rencana cadangan.

Ia menambahkan bahwa Ayoze Perez, yang berusia 32 tahun, terikat kontrak dengan Villarreal hingga musim panas 2028, dan kontraknya mencakup klausul penalti yang nilainya sekitar 30 juta euro, dengan kemungkinan negosiasi terkait imbalan finansialnya.

Jurnalis asal Spanyol itu menegaskan bahwa penyerang Villarreal tersebut akan siap melakukan segala yang mampu ia lakukan demi pindah ke Barcelona, jika klub Katalan itu memutuskan untuk membuka pintu negosiasi secara resmi dengan Villarreal pada mercato kali ini.

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