Mike Verweij menaruh ekspektasi besar terhadap Tolu Arokodare, seperti yang terlihat dalam Kick-Off dari De Telegraaf. Ajax ingin meminjam penyerang Nigeria itu selama satu musim dari Wolverhampton Wanderers.

Menurut Verweij, Ajax mengupayakan opsi pembelian tidak wajib senilai antara 18 hingga 20 juta euro. Klub Inggris itu merekrut Arokodare tahun lalu dengan nilai 26 juta euro dari KRC Genk.

“Jika dia tampil sangat bagus, maka Anda bisa membeli striker Premier League seharga delapan belas juta euro. Bayangkan jika dia mencetak 25 gol. Saya tidak ingin mengatakan itu bukan uang, tetapi dalam situasi seperti itu itu tidak terlalu mahal,” analisis Verweij soal minat Ajax.

“Dan jika dia tidak berfungsi, maka setelah musim berakhir Anda tinggal berkata: terima kasih dan sampai jumpa,” lanjut pengamat Ajax itu, yang mengetahui bahwa klub sedang mencari striker. “Weghorst tentu sudah pergi ke FC Twente. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Dolberg ingin kembali ke Denmark. Itu kemungkinan besar akan terjadi.”

Arokodare bisa menjadi sensasi di Belanda, demikian prediksi Verweij. “Ajax sangat rentan dalam situasi bola mati. Tarik dia ke belakang dan dia akan menyundul semuanya keluar.”

“Ini memang striker yang bisa menebar ketakutan kepada lawan. Dia tidak terlalu halus. Tetapi saya pikir dia adalah pemain yang bisa membuat banyak bek Eredivisie ketakutan,” demikian Verweij menggambarkan penyerang yang diinginkan Ajax.

Fabrizio Romano melaporkan bahwa Ajax akan membayar gaji penuh sang penyerang dan bahwa Ajax juga harus membayar biaya peminjaman. Kabar itu segera dikonfirmasi oleh jurnalis-jurnalis lain.

Menurut Ben Jacobs dari CBS Sports, biaya peminjaman itu mencapai satu juta poundsterling. “Dan jika Ajax lolos ke kompetisi Eropa (Conference League, red.), Wolves akan menerima sekitar 500.000 poundsterling lagi.”