Verweij memiliki kabar terbaru mengenai ketertarikan Ajax terhadap Daley Blind

Mike Verweij memperkirakan masih akan ada aktivitas transfer yang perlu dilakukan Ajax dalam beberapa pekan mendatang. Selain itu, pengamat Ajax ini memprediksi bahwa kesepakatan untuk Daley Blind—yang berstatus bebas transfer—akan segera tercapai.

''Dia akan datang. Hanya saja situasinya tidak berbeda dengan beberapa minggu lalu. Saat itu sudah diungkapkan niat bahwa Ajax dan Blind akan bekerja sama. Hanya saja belum ada kesepakatan tertulis. Itu pada akhirnya akan terjadi, dan mungkin juga cukup cepat,'' prediksi Verweij dalam rubrik Kick-Off di De Telegraaf.

Verweij kemudian menjelaskan mengapa kedatangan Blind masih tertunda. “Banyak hal harus terjadi dengan sangat cepat di bursa transfer. Saya rasa Jordi Cruijff sedang mengincar beberapa pemain bintang. Dan Daley Blind pasti akan bergabung, menurut saya. Hal itu juga akan diselesaikan dalam waktu dekat.”

“Míchel sangat menginginkannya. Jadi saya juga berpikir dia punya peluang untuk menjadi pemain inti,” kata Verweij, yang meyakini bahwa kembalinya bek yang sempat hengkang ke Girona itu hanya akan menguntungkan.

Ayahnya, Danny Blind, baru-baru ini berbicara di Het Oranje Café mengenai kemungkinan kembalinya bek kiri tersebut ke Ajax. “Astaga, saya tidak tahu. Menurut saya sepertinya tidak. Tapi saya tidak tahu,” kata mantan pemain dan pelatih klub asal Amsterdam itu, yang tidak bisa memberikan jawaban pasti.

Blind (36) sebelumnya bermain di Ajax dalam dua periode berbeda. Selain itu, ia juga pernah berkarier di Manchester United dan Bayern München. Sejak 2023, ia bergabung dengan Girona, di mana ia bekerja sama dengan Míchel yang kini telah pindah ke Ajax.