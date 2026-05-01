Mike Verweij berbicara pada hari Jumat di Kick-Off, podcast dari De Telegraaf. Pengamat klub Ajax ini membantah rumor tentang kepergian Dies Janse ke Club Brugge pada musim panas ini sebagai omong kosong belaka.

Bek yang dipinjamkan ke FC Groningen ini disebut-sebut oleh jurnalis transfer Sacha Tavolieri sebagai target Club Brugge pekan lalu. Direktur teknis Jordi Cruijff dikabarkan meminta setidaknya delapan juta euro untuk Janse, yang terikat kontrak dengan Ajax hingga pertengahan 2029.

''Pemainnya tidak tahu apa-apa, Ajax tidak tahu apa-apa. Dan Club Brugge juga tidak tahu apa-apa. Saya dan seorang rekan telah mengonfirmasi hal ini,'' jelas Verweij dalam podcast Jumat lalu. ''Saat ini, itu benar-benar hanya cerita bohong belaka. Tidak ada yang seperti itu.''

"Dan saya pikir Ajax melihat Janse sebagai penerus Youri Baas," prediksi Verweij. "Saya juga yakin Jordi Cruijff ingin membawanya kembali. Karena pemain itu baru saja menjalani musim yang luar biasa di FC Groningen. Dan dia adalah pemain timnas Belanda U-21."

"Jadi, kenapa harus menjual pemain seperti itu sekarang?" tanya penggemar Ajax itu dengan lantang. "Karena kamu punya Baas," sambung Valentijn Driessen. "Jenis pemain yang sama. Posisi yang sama, usia yang hampir sama."

"Tentu saja kamu bisa mempersiapkan Janse sebagai cadangan Baas," lanjut Verweij dalam analisanya tentang bek yang dipinjamkan itu. "Dan menjual Baas dalam enam bulan atau setahun ke depan. Mungkin itu adalah opsi bagi Ajax."

“Tapi saya rasa Ajax melihat Dies Janse sebagai pemain yang ingin mereka bawa ke masa depan,” demikian Verweij mengakhiri pembahasan tentang bek yang baru berusia dua puluh tahun ini, yang menurut Transfermarkt memiliki nilai transfer sebesar 4,5 juta euro.