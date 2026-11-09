Mike Verweij melihat Owen Wijndal menunjukkan "tingkah kekanak-kanakan" saat FC Twente melawan Ajax (2-2). Bek kiri itu merusak titik penalti ketika Twente mendapat penalti pada saat-saat terakhir dan menerima kartu kuning dari wasit Joey Kooij.

Ramiz Zerrouki, yang saat itu memegang bola dan sedang berbicara dengan Marc ter Stegen, meminta penjelasan kepada Wijndal atas tindakannya. Wout Weghorst tidak terganggu dan mencetak gol penyama kedudukan 2-2.

"Itu terlihat sangat memalukan. Dan itu memang tingkah kekanak-kanakan," kata Verweij, Senin, dalam Kick-Off milik De Telegraaf. "Namun, itu adalah reaksi. Sebab, Kooij pergi ke monitor untuk melihat kemungkinan handball oleh Weghorst."

"Merusak titik penalti sebelum tendangan penalti dilakukan. Itu tidak bisa dibenarkan," kata Pim Sedee, pembawa acara podcast surat kabar tersebut, dengan sangat heran.

"Namun, Twente juga melakukan hal yang sama di sisi lain ketika mereka yakin Ajax akan mendapat penalti," tambah Verweij dalam pembahasan mengenai penalti pada menit-menit akhir untuk tim tuan rumah. "Ya, tingkah kekanak-kanakan."

"Seperti yang Anda katakan, suasana di antara mereka sangat baik," timpal Valentijn Driessen. "Sebab, Twente bahkan menyikapi hal ini dengan baik. Mereka tidak menyerang si kecil itu (Wijndal, red.). Namun, tindakan itu tentu sama sekali tidak masuk akal."

Twente mendapat penalti pada waktu tambahan karena Lucas Rosa memegangi kaus Zerrouki. Kesalahan yang mahal, sebab Ajax kini tidak berada di puncak klasemen Vriendenloterij Eredivisie, melainkan di posisi ketiga.