Penampilan tenang pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, selama periode keduanya bersama klub ibu kota Spanyol tersebut memicu kontroversi di kalangan media Spanyol, di tengah keraguan atas keberlanjutan perubahan ini seiring meningkatnya tekanan dan munculnya hasil-hasil negatif.

Tampaknya Mourinho, yang kembali menukangi Real Madrid setelah sekitar satu dekade meninggalkan klub, lebih tenang kali ini, baik saat konferensi pers maupun ketika mengatur pertandingan dari bangku cadangan.

Namun, jurnalis Julio Pulido mengatakan dalam pernyataannya melalui program "El Larguero" di radio "Cadena SER" bahwa ia tidak percaya versi tenang dari pelatih Portugal ini akan bertahan.

Pulido mengatakan, sebagaimana disorot surat kabar "Mundo Deportivo": "Saya tidak percaya itu, dan biarlah ini jelas sejak awal."

Mano Carreño, direktur sekaligus pembawa acara program tersebut, menanggapinya dengan membenarkan ucapannya seraya berkata: "Silakan semua yang tidak percaya itu berbaris di antrean."

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Pulido melanjutkan kritiknya terhadap Mourinho, menilai bahwa gayanya saat ini akan berubah begitu Real Madrid menghadapi periode sulit, dan berkata: "Ia punya peta jalan yang akan meledak sepenuhnya ketika keadaan memburuk."

Ia menambahkan: "Jelas bahwa ia berusaha mendekati media, tetapi sampai kapan itu akan berlangsung? Sampai media mulai mengkritiknya, ketika ia mulai kalah dan kritik-kritik berdatangan."

Jurnalis Spanyol itu tidak berhenti pada hubungan Mourinho dengan media, tetapi juga menyinggung sikap terakhirnya terhadap para wasit, dengan mengatakan: "Saya telah mendengar Mourinho mengatakan selama beberapa hari terakhir bahwa ia percaya pada sistem perwasitan, tetapi kapan ia akan berhenti mempercayainya? Ketika ada dua keputusan yang merugikan Real Madrid."

Pulido menambahkan di akhir pernyataannya bahwa ketenangan yang ditunjukkan Mourinho saat ini mungkin hanya fase sementara, sebelum hasil dan tekanan mengujinya selama musim berjalan.

Hal ini terjadi menjelang laga yang dinanti antara Real Madrid melawan tuan rumah Real Betis pada Jumat malam ini di pekan keempat Liga Spanyol, dengan catatan bahwa tim ibu kota tersebut telah memenangkan tiga pertandingan pertamanya.

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