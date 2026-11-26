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Pelatih Venezia, Davide Nicola, berbicara dalam konferensi pers menjelang laga kandang melawan Bologna yang membuka pekan ke-13 liga. Ia mengawali dengan kabar para pemain cedera:

"Saat ini Basic dan Mazzocchi sudah kembali berlatih bersama tim. Keduanya fit dan siap dimainkan. Correia? Belum, tetapi saya rasa akan ada perkembangan lebih lanjut mulai pekan depan. Ia sudah mengalami sejumlah masalah yang berbeda sebelumnya. Saya benar-benar ingin melihatnya bermain. Saya menyadari ia punya kualitas yang bisa berguna bagi kami. Agar ia bisa bermain secara konsisten, kami perlu menyusun program yang berbeda untuknya, tetapi kami akan sampai ke sana."

Adams kesulitan mencetak gol: "Saya tidak akan mengatakan ia terlalu banyak berlari. Ia berlari sesuai kebutuhan, seperti rekan-rekannya. Namun, ini berlaku untuk semua pemain: ada saat-saat ketika pergerakan bisa lebih efektif dan tepat. Pemain berpindah dari satu ruang ke ruang lain dengan tujuan tertentu. Jika saya harus menilai Akor, sejak saya berada di sini ia sudah memiliki peluang untuk mencetak setidaknya tiga gol, selain memberikan assist kepada rekan-rekannya. Ia pemain dan pribadi yang saya sukai karena usaha serta dedikasinya. Ia mengesampingkan dirinya sendiri demi berguna bagi tim. Saya tidak melihat ada masalah pada para penyerang kami. Saya melihat proses perkembangan yang masih memerlukan waktu untuk mengasah situasi tertentu agar permainan lebih mengalir dan berkualitas. Saya yakin dan senang dengan tim yang saya miliki. Mereka punya kualitas yang juga masih mereka temukan dalam diri masing-masing."

Alternatifnya adalah Lauberbach bersama Yeboah: "Jika kami bermain dengan dua penyerang dalam waktu dekat, mungkin hampir semua pemain yang bisa mengisi posisi itu akan mendapat kesempatan. Saya sedang mempertimbangkan dua penyerang dengan pilihan-pilihan berbeda yang mungkin bisa membuat permainan kami lebih sulit ditebak. Namun, semuanya tetap bergantung pada apa yang kami coba di lapangan. Setiap tahap membutuhkan langkah yang tepat. Saya tidak suka melakukan improvisasi."

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Para pemain yang lebih jarang dimainkan adalah Lisman, Rrahmani dan Toni Fernandez. "Semua orang melihat bahwa saya meluangkan waktu untuk setiap pemain, termasuk saat latihan: saya melakukan perubahan, mencoba berbagai hal, menilai apakah mereka melakukannya dengan benar. Jika tidak, saya mengajak mereka bicara secara terpisah dan menunjukkan apa yang perlu mereka lakukan. Begitu saya menilai seorang pemain siap memberikan apa yang ingin saya lihat, saya tidak akan berpikir dua kali. Itulah yang terjadi pada Dagasso dan Lamine Fanne, yang telah mendapat lebih dari satu kesempatan selama kami menangani tim ini. Di sisi lain, kecuali jumlah pergantian pemain ditambah, setiap pemain harus berlatih dengan tekun dan menunggu kesempatan. Saya tidak mempermainkan para pemain: jika seorang pemain tidak tampil secara rutin, itu karena saya belum menganggapnya siap memberikan hal-hal tertentu yang saya butuhkan."