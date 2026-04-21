Veerman mendapat saran dari juara Eropa: 'Tinggalkan PSV demi liga papan atas ini'

Joey Veerman tampaknya akan meninggalkan PSV pada akhir musim ini. Liga Premier mungkin menjadi pilihan bagi gelandang asal Volendam ini, namun Arnold Mühren berpendapat bahwa Veerman akan lebih bersinar di liga top Eropa lainnya.

''Saya pikir dia harus ke Italia,'' saran mantan gelandang yang pernah bermain untuk Ajax, Ipswich Town, dan Manchester United ini dalam wawancara dengan Voetbal International. ''Banyak pemain Belanda yang sukses di sana, sepak bola di sana cocok untuknya.''

Mühren pernah meraih kesuksesan sebagai pemain di Inggris dan sangat menghargai Premier League. ''Tapi di negara seperti Italia, dia bisa menunjukkan kemampuannya dan gaya bermainnya dihargai. Meskipun tentu saja Brentford juga tidak datang begitu saja, padahal mereka sudah memiliki lini tengah yang cukup bagus di sana.''

"Saya pikir dia harus bergabung dengan klub yang tidak berada di zona degradasi, tapi di mana dia bisa berkembang," ulangi mantan pemain yang juga berasal dari Volendam dan tahu bahwa Fenerbahçe serius pada Januari. "Itu klub besar, tapi saya ingin melihat Joey di liga besar. Misalnya Serie A. Juventus, Internazionale, Roma, tim-tim seperti itu."

Mühren kemudian merujuk pada perjalanan yang dilalui Marten de Roon dalam beberapa tahun terakhir. ''Dia juga pemain besar di Atalanta, kan? Bagi Joey, itu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan, saya pikir dia sendiri juga menginginkannya. Saya pikir dia berada di puncak performanya dalam beberapa tahun ke depan, dia memiliki banyak pengalaman dari Belanda, bermain fantastis saat ini, dan kembali menjadi juara.''

“Dan saya tidak mengatakan itu karena dia berasal dari Volendam, kan? Itu tidak penting bagi saya. Saya melihat kualitas dan Joey memilikinya,” demikian penutup dari juara Eropa 1988 itu. Veerman terikat kontrak dengan PSV hingga pertengahan 2028 dan dinilai Transfermarkt sebesar 27 juta euro.