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Penampilan Joey Veerman saat Belanda mengalahkan Yunani 7-0 pada Jumat menjadi perbincangan di Jerman. Dalam artikel opini BILD, gelandang itu disebut sebagai pemimpin baru Borussia Dortmund.

"Dia mungkin kejutan terbesar di Borussia Dortmund. Dalam waktu singkat, pemain asal Belanda itu berkembang dari rekrutan yang didatangkan pada akhir musim panas menjadi pemimpin lini tengah Dortmund," tulis surat kabar Jerman tersebut, yang melontarkan pujian tinggi kepada pemain timnas Belanda itu.

BILD menganalisis alasan Veerman sudah begitu penting bagi pelatih Dortmund, Niko Kovac. "Veerman bukan hanya pengumpan yang sangat baik, tetapi juga pekerja keras."

"Dalam hasil imbang 2-2 melawan Bayern Munich, gelandang itu menempuh jarak lebih dari 13 kilometer. Hanya dua bintang Bayern, Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic, yang menempuh jarak lebih jauh," tulis surat kabar itu mengenai kiprah Veerman di Bundesliga. "Namun, kekuatan terbesar Veerman adalah penguasaan bolanya."

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Veerman melepaskan 346 operan dalam delapan pertandingan pertamanya di Bundesliga. "Sebanyak 309 di antaranya sampai kepada rekan setim. Itu berarti persentase keberhasilan operannya mencapai 89,3 persen, angka yang mengesankan. Dalam hal akurasi operan, dia termasuk salah satu gelandang Dortmund yang paling akurat."

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Menurut surat kabar itu, pemain asal Belanda tersebut membuat Jobe Bellingham tampil lebih baik. "Pemain asal Inggris itu bisa memanfaatkan kemampuan menyerangnya di posisi yang lebih maju karena Veerman mengatur permainan di belakangnya. Pemain asal Belanda itu menghadirkan struktur dalam proses membangun serangan, selalu siap menerima operan, dan memberi rekan-rekan setimnya rasa aman yang mereka butuhkan."

"Sementara Veerman mengendalikan permainan Dortmund dari posisi yang lebih dalam, Bellingham mendapat lebih banyak kebebasan untuk bergerak menuju gawang lawan," tulis surat kabar itu, menyoroti pentingnya mantan pemain PSV tersebut dalam permainan menyerang Dortmund.

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Menurut surat kabar Jerman itu, Veerman sangat sepadan dengan biaya transfer 22 juta euro yang dibayarkan Dortmund. "Hanya sedikit yang menduga bahwa justru dia akan begitu cepat menjadi penggerak tim."

"Kini dia telah menjadi salah satu pemain terpenting dalam sistem Kovac. Veerman mengendalikan permainan, mengambil tanggung jawab, dan memberi teladan, juga dalam aspek pertahanan," tulis BILD.