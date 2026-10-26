Menurut Mourinho, kompatriotnya, Joao Cancelo, seharusnya mendapat kartu merah. Cancelo menginjak betis Yan Diomande dengan telapak sepatu terbuka saat berusaha, tetapi gagal, menghentikan dribel pemain sayap Real Madrid itu.

"Kemenangan besar bagi para pemain atas lawan yang hebat," kata Mourinho kepada Real Madrid TV. "Wasit memimpin pertandingan dengan sangat baik, tetapi VAR tertidur lelap pada menit ke-60 saat terjadi insiden yang bisa berdampak besar pada keseluruhan pertandingan. Itu jelas kartu merah untuk Cancelo!"

Sulit untuk benar-benar membantah pelatih Real itu. Diomande lepas dari kawalan Cancelo, lalu kaki kanan lawannya itu mendarat sejenak di tungkai bawah pemain asal Pantai Gading tersebut. Diomande sedikit tersandung, tetapi kemudian terus berlari kencang. Pertanyaannya kini adalah mengapa VAR tidak turun tangan setelah wasit di lapangan, Juan Martinez Munuera, membiarkan permainan berlanjut. Ada alasan untuk memberikan kartu merah karena pelanggaran keras, tetapi insiden itu tidak sepenuhnya jelas.

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Mengingatkan pada pelanggaran Lionel Messi di Piala Dunia

Cancelo berusaha memainkan bola, tetapi sedikit terlambat. Insiden ini sulit dinilai dan tidak sepenuhnya jelas. Titik kontaknya, yakni telapak sepatu terbuka yang mengenai tungkai bawah Diomande, semacam injakan pada ketinggian setengah tungkai, mendukung keputusan kartu merah. Dari yang terlihat, gerak dan intensitasnya cukup tinggi sehingga bisa membenarkan kartu merah. Namun, mungkin VAR meragukan kedua parameter tersebut karena dampak kontak itu tampaknya terlalu kecil untuk membuat Diomande terjatuh.

Menilai kriteria ini secara pasti juga bukan perkara mudah. Dua dari tiga kriteria tersebut harus terpenuhi agar kartu merah diberikan. Mungkin asisten wasit video tidak cukup yakin bahwa dua atau bahkan ketiganya terpenuhi untuk turun tangan.

Insiden itu mengingatkan pada pelanggaran Lionel Messi yang banyak diperdebatkan dalam laga pembuka Piala Dunia Argentina melawan Aljazair. Saat itu, mantan wasit papan atas Patrick Ittrich menjelaskan dengan sangat gamblang di MagentaTV seluruh kriteria dan kemungkinan pertimbangan VAR.

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Bagaimana legenda Real, Guti, menilai insiden itu?

Mourinho juga mendapat dukungan dari seorang legenda Real. Sebagai pengamat di layanan streaming DAZN, Guti berpendapat bahwa wasit video seharusnya meninjau insiden tersebut.

Mantan gelandang berusia 49 tahun itu, yang menjuarai liga lima kali dan Liga Champions tiga kali bersama Real, menilai insiden tersebut jelas layak ditinjau "karena kerasnya tekel itu", tulis DAZN.

"Saya tidak habis pikir wasit video tidak turun tangan," kata Guti.

Insiden itu tampaknya tidak akan berbuntut panjang, dan Mourinho pun tidak mencari keributan setelah timnya meraih kemenangan bergengsi 2-1. Real Madrid unggul 1-0 saat Cancelo melakukan pelanggaran tersebut. Alih-alih menjalani setengah jam terakhir di Camp Nou dengan keunggulan jumlah pemain, tim tamu justru kebobolan gol penyama kedudukan dari Raphinha tak lama kemudian. Entah bagaimana reaksi Mourinho jika Kylian Mbappe tidak mencetak gol kemenangan menjelang akhir laga.

Ia pun hanya berkata: "Pertandingan luar biasa, kemenangan besar, para pemain pantas mendapatkannya."

Dengan tiga poin di Barcelona, Real kembali membuat persaingan di puncak LaLiga sangat ketat. Barca masih memimpin dengan 27 poin meski baru menelan kekalahan pertama musim ini, disusul Atletico dengan 25 poin dan Real Madrid dengan 24 poin.