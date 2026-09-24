Laga Belanda kontra Jerman, yang digelar pada Kamis malam hari ini di Stadion "Johan Cruyff Arena" di Amsterdam, diwarnai dengan anulir gol bek sekaligus kapten Belanda, Virgil van Dijk, dalam pertandingan pembuka era pelatih asal Spanyol Xavi Hernandez bersama timnas Belanda, pada pekan pertama UEFA Nations League.

Gol Van Dijk tercipta pada menit ke-13 lewat sundulan kepala, menyusul sebuah tendangan sudut.

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Namun, wasit asal Spanyol Hernandez Hernandez membatalkan pengesahan gol bintang Liverpool tersebut, setelah meninjau teknologi video, di mana ia menilai bahwa penyerang Belanda, Brian Brobbey, menghalangi kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen sebelum Van Dijk menyundul bola.

Laga ini juga memiliki arti khusus bagi timnas Jerman, yang menjalani pertandingan resmi pertama di bawah asuhan pelatih Jurgen Klopp, setelah tersingkir secara mengejutkan dari Piala Dunia 2026 pada babak 32 besar di tangan Paraguay lewat adu penalti.

Belanda pun berharap dapat menemukan kembali keseimbangannya bersama Xavi, setelah juga tersingkir dini dari Piala Dunia 2026 di tangan Maroko lewat adu penalti pada babak 32 besar.

Jerman dan Belanda bermain di Grup 2 Divisi A UEFA Nations League, yang juga dihuni Serbia dan Yunani.



