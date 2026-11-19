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Paolo Vanoli berbagi kisahnya. Pelatih Fiorentina itu, dalam wawancara yang akan diterbitkan besok di Cronache di Spogliatoio (cuplikannya dirilis hari ini), mengenang beberapa bulan terakhir, sejak berpisah dengan Fiorentina pada Juni lalu hingga kembali ke kursi pelatih setelah pemecatan Grosso. Berikut penuturannya: "Musim panas ini, istri saya berkata, 'Kau menjalani musim panas seolah-olah besok kau akan mati.' Nah, sekarang kalian tahu bagaimana saya melewati musim panas itu," kata Vanoli tentang masa-masanya jauh dari Firenze.

Masih tentang perpisahannya dengan Fiorentina setelah musim lalu, ia melanjutkan: "Saya tidak akan menutupinya. Saya sangat kecewa karena tidak bisa melanjutkan sesuatu yang sudah saya perjuangkan di lapangan. Namun, saya juga selalu mengatakan bahwa ketika ada perubahan di klub dan orang-orang baru masuk, pasti ada keputusan yang harus diambil klub. Jadi, saya merasa sedih karena memikirkan apa yang bisa saya lakukan, tetapi saya menerimanya. Itu liburan yang terpaksa saya jalani, dan hari-harinya berlalu begitu saja... Untungnya, ada sekumpulan orang gila di sisi saya yang membantu saya melewati waktu (tertawa, red). Meski begitu, saya selalu memikirkan apa yang mungkin terjadi selama bursa transfer."

Vanoli kemudian mengenang hari-hari saat ia kembali pada September: "Itu benar-benar kejutan yang tidak terduga, tetapi saya menyambutnya dengan antusiasme besar untuk kembali melakukan sesuatu yang indah. Saya tidak kembali ke sini untuk mengatakan, 'Ternyata saya benar.' Saya sama sekali tidak tertarik pada hal itu. Saya kembali karena percaya pada proyek baru yang sedang dibangun pemilik klub dan direktur. Saya juga berjanji kepada diri sendiri untuk lebih menikmati kehidupan di Firenze. Tahun lalu, tempat tinggal saya di sini, di Viola Park, demi mencapai target. Sekarang saya ingin lebih menikmati kota ini. Firenze sangat indah dan suporternya begitu fanatik, tetapi mereka selalu mendorongmu untuk melangkah lebih jauh. Saya ingin memberi suporter kegembiraan lagi setelah kegembiraan yang pernah saya berikan sebagai pemain, atau meletakkan fondasi agar orang bisa berkata, 'Oke, ini adalah dasar bagi Fiorentina yang hebat di masa depan.'"

Terakhir, ia berkata: "Saya menghadiri acara perdana Pieraccioni. Menikmati kehidupan kota juga berarti melakukan hal-hal seperti itu. Beberapa hari lalu, saya pergi ke bioskop untuk menonton film Bove. Film itu menyentuh hati. Sesekali saya bertemu suporter saat berkeliling, dan mereka selalu menghibur. Mereka juga mengingatkan saya soal pergantian pemain (tertawa, red)."