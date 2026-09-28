Vandaag Inside menyampaikan permintaan maaf kepada Estevana Polman

Para pria di Vandaag Inside pada Senin menyoroti kepergian Estevana Polman. Mantan pemain handball itu sedianya hadir setiap bulan di talkshow tersebut pada musim ini, tetapi kini telah diputuskan bahwa Polman tidak lagi diundang.

René van der Gijp belum lama ini menunjukkan sikap skeptis terhadap peran Polman di VI. Namun, ia menegaskan bahwa ucapannya dibesar-besarkan. "Saya hanya mengatakan bahwa ketika dia diumumkan akan duduk di meja ini, saya mendengar semua orang mengatakan macam-macam. Lalu saya langsung bilang: jangan sampai tekanannya terlalu besar. Kalau ekspektasinya terlalu tinggi, Anda tidak bisa memenuhinya. Hanya itu."

Menurut Van der Gijp, itu sama sekali bukan serangan yang ditujukan kepada Polman. "Orang-orang mengira saya berbicara soal ekspektasi dari saya. Tapi saya tidak sedang membicarakan saya," kata tamu tetap dari Dordrecht itu.

"Kami tidak tahu apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Dan dari beberapa kali dia duduk di sini, terlihat bahwa dia sangat pandai mengobrol tentang suaminya (Rafael van der Vaart, red.), dan tentang handball. Tapi selain itu, dia tidak banyak bersuara," timpal Johan Derksen.

"Yang menyebalkan adalah: gadis itu berhak mendapat masa percobaan enam bulan. Sebenarnya kami harus menjalaninya sampai tuntas dan sedikit membimbingnya agar dia bisa mencapai level yang dibutuhkan. Tapi sekarang justru dia yang menjadi korban. Menurut saya itu memang menyebalkan," tambah De Snor. "Ini tidak berjalan sebagaimana mestinya."

Wilfred Genee setuju dengan pendapat Derksen. "Saya juga berpikir begitu. Jadi kami sebenarnya agak menyesal, bukan?" ujar sang presenter dengan lantang. Meski begitu, tidak tertutup kemungkinan Polman kembali di masa depan sebagai tamu bar di VI.

"Saya terlalu didorong ke sudut yang bersifat substantif, dan sebelumnya itu tidak dibicarakan seperti itu. Saya tidak mau ikut dalam hal itu," tegas Polman dalam tanggapannya kepada RTL Boulevard. "Saya sendiri selalu mengatakan bahwa saya masih mencari apakah ini benar-benar cocok untuk saya. Sudah ada evaluasi dan dari situ keluar bahwa memang sebaiknya cukup sampai di sini."