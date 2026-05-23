Van Polen menegur Van der Eijk setelah gol Mühren di babak perpanjangan waktu dianulir

Setelah pertandingan FC Volendam melawan Willem II di final babak play-off promosi dan degradasi, Bram van Polen melontarkan kritik terhadap Sander van der Eijk. Analis ESPN tersebut berpendapat bahwa gol Robert Mühren pada babak perpanjangan waktu di Kras Stadion seharusnya tidak dianulir.

Mühren, yang akan pensiun, mencetak gol dari jarak dekat dan tampaknya akan mempertahankan Volendam di Eredivisie. Namun, Van der Eijk membatalkan skor 2-2 tersebut, karena Yannick Leliendal sebelumnya telah menginjak kaki lawan, Gijs Besselink.

Reporter Pascal Kamperman ingin tahu dari Van Polen apakah Van der Eijk telah mengambil keputusan yang tepat. Bek kanan mantan itu membandingkannya dengan gol 0-2 Willem II di babak pertama, saat Finn Stam menyentuh wajah Gibson Yah dengan ringan dan kemudian mencetak gol.

''Saya langsung teringat gol 0-2 Willem II,'' keluh Van Polen, yang menyaksikan Willem II promosi setelah adu penalti. ''Saya benar-benar mengerti bahwa ini adalah pelanggaran. Tapi saya berpikir: biarkan saja ini berjalan. Dia bisa mengantisipasi hal ini dari kedua sisi dengan langsung meniup peluit. Maka Anda tidak akan mendapat masalah apa pun setelahnya. Van der Eijk merugikan dirinya sendiri dengan ini.''

Kamperman ingin tahu lagi apakah Van Polen menganggap itu pelanggaran nyata dari Leliendal. "Menurut saya, ini tidak perlu dianulir, tidak. Sayang sekali. FC Volendam benar-benar tidak didukung wasit di mata saya. Benar-benar tidak," demikian Van Polen mengakhiri analisisnya tentang wasit di Volendam.

Dalam adu penalti, Nordin Bukala dari Volendam gagal mencetak gol, sementara Willem II berhasil mencetak gol dalam setiap percobaan. Dengan demikian, tim asal Tilburg ini akan kembali berlaga di kasta tertinggi musim depan. Tim tuan rumah harus turun ke Divisi Keuken Kampioen.