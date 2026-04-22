Van Hanegem sangat kesal dengan salah satu pemain tim nasional Belanda

Willem van Hanegem tidak puas dengan perilaku Xavi Simons, demikian kata mantan gelandang tersebut dalam podcast Willem & Wessel. Gelandang Tottenham Hotspur itu pernah ‘dikeluarkan’ oleh para pemain pada masa Van Hanegem.

Simons bermain bersama Tottenham Hotspur pada Sabtu sore dan berakhir imbang 2-2 melawan Brighton & Hove Albion. Ia memberikan assist yang sempurna dan mencetak gol kedua.

Setelah mencetak gol (2-1 pada menit ke-77), Simons melepas bajunya dan berdiri di pinggir lapangan dengan tangan terbuka lebar. Akhirnya, Brighton menyamakan kedudukan di masa injury time.

“Dia menganggap semua ini sangat penting bagi dirinya sendiri,” kata Van Hanegem. “Jika pemain seperti itu bermain di zaman kami… Jika pelatih tidak menggantinya, kami sebagai pemain akan mengusirnya,” kata Van Hanegem dalam podcast VoetbalPrimeur.

“Kalau Koeman melihat ini,” lanjut De Kromme. “Apakah dia tidak akan berkomentar apa-apa? Ini kan tidak bisa begitu?”