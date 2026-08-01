Van Halst: "Dalam hal itu, dunia sepakbola masih punya banyak pekerjaan rumah"

Jan van Halst berpendapat masih banyak langkah yang harus diambil dalam konteks penerimaan homoseksualitas di dunia sepak bola Belanda. Hal ini disampaikan sang analis pada Sabtu saat Canal Parade di Amsterdam kepada De Telegraaf.

"Masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, menurut saya. Di mata saya, ini masih merupakan budaya macho yang konservatif. Namun, keadaannya terus membaik. Ada kerja keras yang dilakukan," ujar mantan pesepak bola itu, yang tetap optimistis menatap masa depan. "Ada berbagai lembaga yang sedang bergerak. Jadi itu memberi harapan."

"Tetapi setiap kali Anda merasa sudah sampai di titik itu, semuanya dimulai lagi dari awal. Kami harus terus mengupayakannya," kata Van Halst, yang langsung mendapat tanggapan bahwa di Belanda tidak pernah ada pemain yang coming out.

"Di Belanda saya tidak tahu. Secara global, iya," tegas Van Halst kemudian. "Tetapi sangat sering baru setelah karier mereka berakhir. Rupanya tetap ada sesuatu yang berkaitan dengan tekanan, dan rasa aman itu belum ada. Itu salah satu hal yang benar-benar harus dikerjakan. Karena itu sebenarnya tidak bisa diterima."

Van Halst sampai taraf tertentu memahami mengapa para pesepak bola tidak berani coming out. "Jangan remehkan apa yang menyertai hal itu. Dari perspektif saya sendiri, saya bisa mengatakan: Anda harus mengambil langkah pertama. Tetapi cobalah menempatkan diri di posisi mereka."

"Dan saya bahkan tidak terlalu membicarakan ruang ganti. Karena dari pengalaman saya, di sana tidak terlalu buruk. Memang ada candaan. Tentang kepala botak, dan dari mana asal Anda. Tetapi lebih kepada lingkungan di sekitarnya. Penonton, pers. Di situlah memang masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan."

Terakhir, Van Halst menanggapi pertanyaan apakah dia mengenal pemain homoseksual. "Tidak. Sungguh tidak. Jika yang dibicarakan adalah pesepak bola profesional. Mungkin mereka sudah tersaring lebih awal. Bahwa mereka tidak merasa nyaman. Dan keluar lebih dulu, sebelum masuk ke sepak bola profesional. Itu bisa saja."

"Dan tentu saja itu serius. Ini soal rasa aman. Rupanya itu masih belum cukup bagi semua orang untuk memberi akses ke sepak bola profesional," kata sang analis, yang tetap berharap akan ada masa yang lebih baik bagi para pemain homoseksual. "Harapan itu tidak boleh pernah dilepaskan. Dan untuk itu, hari-hari seperti ini penting. Untuk terus membangun kesadaran. Semoga suatu hari nanti itu juga diterjemahkan ke sepak bola."