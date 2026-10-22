Pelatih veteran asal Belanda, Louis van Gaal, melontarkan kritik keras terhadap Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) dan format baru Liga Champions yang mengandalkan satu grup tunggal.

Mantan pelatih Bayern Munich, Barcelona, dan Manchester United itu, dalam wawancara dengan sejumlah media Belanda, menyatakan penolakannya terhadap perubahan tersebut, sembari menuduh federasi hanya memikirkan keuntungan.

Van Gaal mengatakan, sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Federasi Sepak Bola Eropa hanya memikirkan cara meraup uang. Ini adalah dunia yang korup," dan ia menyebut format Liga Champions saat ini sebagai sesuatu yang konyol.

Selama dua tahun terakhir, turnamen ini digelar dengan sistem tabel liga tunggal dalam fase liga, yakni fase pertama. Selain itu, jumlah tim bertambah dari 32 menjadi 36 tim, dan jumlah pertandingan setiap tim meningkat dari 6 menjadi 8 pertandingan selama fase ini.

Van Gaal menilai hal ini sebagai sebuah kesalahan, karena ia yakin bahwa hal itu berujung pada pertandingan dengan jumlah gol yang lebih banyak serta kesenjangan level antartim yang lebih besar. Ia berkata: "Namanya Liga Champions Eropa, bukan? Seharusnya tim-tim terbaik yang ikut serta di dalamnya. Dengan cara ini, selisih level menjadi lebih kecil, sehingga jumlah gol pun berkurang."

Salah satu masalah lain yang terkait dengan sistem ini, yang juga disinggung Van Gaal, adalah bertambahnya jumlah pertandingan. Ia mengaitkan cedera-cedera serius, seperti cedera Khvicha Kvaratskhelia, dengan padatnya jadwal pertandingan, seraya berkata: "Ada lebih banyak pertandingan, dan dengan demikian, lebih banyak cedera."







