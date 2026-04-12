Van Dijk memberikan peringatan kepada manajemen Liverpool terkait krisis tiket

Virgil van Dijk, kapten Liverpool, menegaskan bahwa para pendukung klub berhak melakukan protes terhadap kenaikan harga tiket, sambil mendesak manajemen klub untuk mencari solusi atas krisis saat ini yang menurutnya "tidak menguntungkan siapa pun".

Liverpool baru-baru ini mengumumkan niatnya untuk menaikkan harga tiket untuk tiga musim mendatang, yang memicu reaksi marah dari kelompok-kelompok suporter. Sebuah protes pun digelar selama pertandingan tim pada Sabtu melawan Fulham, dan spanduk yang jelas terpampang di tribun "Anfield".

Kapten asal Belanda itu menyampaikan pesan tegas kepada klub mengenai situasi ini setelah pertandingan usai. Van Dijk mengatakan dalam pernyataan yang dilansir ESPN: "Saya yakin para pendukung adalah jantung dan jiwa klub. Jika mereka merasa seperti ini, protes adalah hak mereka yang sah. Kami berharap mereka dapat mencapai kesepakatan dengan klub. Hal-hal ini melampaui peran saya sebagai kapten tim."

Van Dijk menambahkan: "Namun, menurut saya, para pendukung kami adalah klub itu sendiri. Mereka selalu seperti itu, sebelum dan sesudah masa kepemimpinan saya. Penting untuk menyelesaikan masalah ini karena tidak ada yang diuntungkan."

Di sisi lain, Van Dijk mengungkapkan keyakinannya bahwa pemain muda Rio Nsueh mampu menghadapi tantangan jika diturunkan sebagai starter melawan Paris Saint-Germain.

Penampilan Njumohua memberikan dorongan besar bagi Liverpool, di mana Van Dijk yakin ia mampu memberikan dampak jika dipanggil, dan kapten The Reds itu berkata: "Ia akan menghadapi situasi ini dengan tenang dan percaya diri."

Van Dijk melanjutkan: "Dia pemuda yang rendah hati, bekerja keras, dan mendengarkan. Dia ingin terus berkembang dan memiliki impian besar. Kini terserah padanya dan orang-orang di sekitarnya untuk memastikan dia tetap seperti ini. Saya tidak khawatir bahwa sesuatu akan berubah dalam hal ini."

Dia menyimpulkan: "Semua tergantung pada pelatih untuk menentukan susunan pemain dan strategi permainan untuk hari Selasa. Baik dia bermain atau tidak, semua orang harus merasa menjadi bagian dari sesuatu yang istimewa. Inilah yang kita butuhkan untuk mencoba mengalahkan Paris Saint-Germain."



