Virgil van Dijk, bek Liverpool, memuji dua pemain anyar Jeremy Jacquet dan Ronald Araujo, setelah penampilan gemilang keduanya menghadapi Como, namun ia menegaskan bahwa membangun kemitraan yang solid di jantung pertahanan membutuhkan waktu.

Jacquet dan Araujo masing-masing tampil selama 45 menit dalam laga uji coba terakhir Liverpool sebagai persiapan menjelang musim, yang digelar Minggu sore, dan Jacquet berhasil mencetak gol kedua untuk timnya dalam kemenangan 2-0.

Jacquet secara khusus menyita perhatian dalam laga menghadapi tim Cesc Fabregas, saat penampilan perdananya sejak mengalami dislokasi bahu bersama Rennes pada Februari, sebelum digantikan oleh Araujo, yang bergabung dengan Liverpool secara pinjaman selama satu musim dari Barcelona pekan lalu, pada awal babak kedua.

Van Dijk berkata usai laga, dalam pernyataan kepada jaringan "ESPN": "Saya rasa Jacquet tampil bagus, begitu juga Ronald. Ini baru permulaan, dan permulaan yang bagus, jadi kami harap ia bisa melanjutkan seperti ini. Anda membangun hubungan dengan menjalani banyak pertandingan. Saya tidak akan mengatakan ini satu-satunya cara, tetapi pertandingan sangat berbeda dengan latihan."

Ia menambahkan: "Bahasa Inggris Jacquet, saya rasa sedikit lebih baik daripada Ronald, tetapi pada akhirnya kami semua adalah pemain sepak bola yang cukup bagus. Kami bisa melihat dan merasakan beberapa situasi terkait bagaimana bertahan menghadapi situasi tertentu."

Ia melanjutkan: "Tetapi jelas Anda perlu membangun keterikatan di antara kalian, dan itu membutuhkan waktu. Menurut saya, ini hal yang sangat wajar, tetapi kami harap bisa mencapainya secepat mungkin."

Van Dijk melanjutkan: "Seperti yang saya katakan, saya rasa Jacquet tampil bagus. Saya rasa ia keluar dari pertandingan dengan merasa sedikit kelelahan, tetapi itu sangat wajar ketika Anda menjalani 45 menit pertama setelah absen dalam waktu lama. Sekarang tergantung padanya untuk pulih. Kami akan kembali ke lapangan besok pagi, kemudian kami akan mulai bekerja untuk persiapan menghadapi Newcastle. Stadion St James' Park akan selalu menjadi tempat yang sulit."

Kapten Liverpool itu menambahkan: "Yang saya lihat, tidak ada tim di sepak bola dunia yang mampu bermain dengan kekuatan maksimal selama 90 menit. Jelas pada satu titik, akan ada beberapa momen ketika para pemain, atau kami semua, sampai pada tahap merasakan sedikit kelelahan. Saat itulah kami harus memastikan bahwa kami tetap kompak dan menemukan momen yang tepat untuk menekan kembali. Saya rasa kami melakukannya jauh lebih baik dibandingkan pada laga sebelumnya."

Ia melanjutkan: "Jelas semua orang bersemangat untuk maju, menekan, dan menjaga intensitas permainan, tetapi sepak bola adalah permainan tim, dan kami membutuhkan semua orang bersama-sama agar bisa melakukannya. Dan hal ini terjadi secara bertahap sepanjang pertandingan."

Ia melanjutkan: "Tetapi jika Anda melakukannya pada waktu dan momen yang tepat, Anda tidak perlu berlari sebanyak yang kadang kami lakukan. Ini berarti pada suatu waktu, ketika ada lemparan ke dalam atau tendangan bebas, mungkin Anda harus mengeksekusinya lebih cepat agar bisa mempertahankan bola sedikit lebih lama. Tetapi ini adalah proses yang berkelanjutan dan kami terus mengerjakannya."

Ia menutup: "Menghadapi Como, jelas ada peningkatan dari sudut pandang saya. Jelas ketika Anda memainkan dua laga sebelumnya dan unggul 2-0 lalu menyia-nyiakan keunggulan itu, saya rasa hal itu tidak boleh terulang lagi. Saya senang karena kami tampil jauh lebih baik dalam aspek ini."