Van Dijk ditawarkan ke Barcelona, Flick ambil keputusan

Laporan media mengungkap perkembangan mengejutkan terkait masa depan salah satu bek andalan Liverpool, setelah nama Virgil van Dijk dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang, dalam kesepakatan yang mungkin tidak akan menelan biaya transfer sepeser pun bagi klub Catalan tersebut.

Menurut yang dilaporkan surat kabar El Nacional, Van Dijk menunjukkan kesediaan untuk menjalani petualangan baru di La Liga, di tengah upaya Barcelona mencari amunisi baru di posisi jantung pertahanan, terlebih kontrak bek asal Belanda itu dengan Liverpool saat ini berakhir pada 30 Juni, yang memungkinkannya pergi secara gratis.





Van Dijk memiliki catatan gemilang yang menjadikannya salah satu bek paling berpengalaman di sepak bola Eropa, setelah selama tahun-tahunnya bersama Liverpool ia berubah menjadi salah satu pemimpin utama tim dan elemen terpentingnya, ia juga pernah menempati posisi kedua dalam perebutan Ballon d'Or tahun 2019 di belakang Lionel Messi.

Bek asal Belanda itu tiba di Liverpool dalam kesepakatan besar yang nilainya melampaui 80 juta euro, sebuah angka yang menuai banyak kontroversi kala itu, sebelum Van Dijk membuktikan seiring berjalannya waktu bahwa transfer tersebut merupakan investasi yang sukses bagi klub Inggris tersebut.

Selama masa keberadaannya di Anfield, Van Dijk berkontribusi meraih sejumlah gelar besar, di antaranya Liga Champions Eropa, Liga Primer Inggris dua kali, Piala Dunia Antarklub, dan Piala Super Eropa, ia juga menjadi kapten tim dan salah satu ikon utamanya.

Meski pengalaman besar yang bisa ditambahkan Van Dijk ke lini pertahanan Barcelona, laporan tersebut menyebutkan bahwa Hansi Flick tampaknya tidak yakin dengan gagasan merekrutnya, kendati kesepakatan itu akan gratis dari sisi finansial.

Pelatih asal Jerman itu menilai bahwa kedatangan Van Dijk ke Barcelona di usia 36 tahun bisa memaksakan masa adaptasi, di samping fakta bahwa merekrut bek veteran dengan reputasi sebesar itu dapat memengaruhi peluang sejumlah pemain muda untuk mendapatkan ruang lebih besar di dalam tim.

Flick juga memasukkan perkembangan pemain seperti Gerard Martin dan sejumlah bakat akademi La Masia ke dalam perhitungannya, hal yang membuatnya lebih berhati-hati terhadap gagasan merekrut Van Dijk.

Menurut laporan tersebut, Flick lebih menyukai Barcelona bergerak ke arah opsi-opsi yang lebih muda untuk memperkuat jantung pertahanan, dan nama-nama yang menonjol dalam daftar itu adalah Alessandro Bastoni, Rodrigo De Paul... eh, Rodri, dan Nico Schlotterbeck.

Adapun jika manajemen Barcelona memutuskan untuk memilih opsi yang lebih berpengalaman, pelatih asal Jerman itu lebih memilih Aymeric Laporte ketimbang Van Dijk, hal yang mencerminkan kehati-hatiannya terhadap perekrutan kapten Liverpool tersebut meski dengan nilai teknis dan pengalaman yang bisa ia berikan kepada tim Catalan itu.

Dengan demikian, tampaknya bola kini berada di tangan Barcelona, setelah Van Dijk membuka pintu bagi kepindahan ke klub tersebut, sementara Flick cenderung mengkaji opsi-opsi lain sebelum mengambil keputusan akhir terkait penguatan lini pertahanan.