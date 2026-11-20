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AC Milan menaruh minat serius kepada Virgil van Dijk, menurut SportItalia. Sang bek tampaknya akan meninggalkan Liverpool dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang.

Kontrak Van Dijk di Anfield akan segera berakhir. Sang kapten tengah bernegosiasi soal perpanjangan kontrak, tetapi kedua pihak belum mencapai kesepakatan.

Van Dijk akan berusia 36 tahun pada musim panas mendatang. Ia menginginkan perpanjangan kontrak dua tahun, sementara Liverpool hanya bersedia memperpanjangnya selama satu tahun.

Untuk saat ini, durasi kontrak baru menjadi hambatan serius. AC Milan dikabarkan ingin memanfaatkan situasi tersebut dan merekrut Van Dijk.

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Perekrutan Van Dijk diharapkan menjadi langkah pertama investor Gerry Cardinale. Pengusaha asal Amerika Serikat itu merupakan pendiri perusahaan investasi RedBird Capital Partners sekaligus pemilik dan anggota dewan direksi AC Milan.

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Ia berfokus pada pertumbuhan finansial, rencana stadion, dan strategi komersial klub, dengan tujuan membuat AC Milan kembali bersaing secara konsisten di level tertinggi.

Cardinale telah menetapkan Van Dijk sebagai prioritas utama, tetapi negosiasi antara sang bek dan klubnya, Liverpool, masih berlangsung.

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Sejauh ini, Van Dijk telah tampil dalam 389 pertandingan untuk The Reds. Ia mencetak 36 gol dan menyumbang 16 assist.

Bek kelahiran Breda itu dua kali menjuarai Liga Inggris bersama Liverpool dan sekali memenangkan Liga Champions