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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Van Dijk dan Brobbey langsung mundur dari timnas Belanda

Netherlands

Virgil van Dijk dan Brian Brobbey dicoret dari skuad timnas Belanda untuk periode pertandingan internasional kali ini. KNVB mengumumkannya pada Senin. Dengan demikian, skuad pelatih timnas Xavi kini hanya berisi 23 pemain.

KNVB menambahkan bahwa keduanya tidak berada dalam kondisi bugar setelah pertandingan akhir pekan. Van Dijk bermain selama 90 menit untuk Liverpool, yang menang 1-3 di kandang Crystal Palace. Brobbey tampil mengesankan saat Sunderland menjamu Chelsea dan menang 1-0, meski penyerang itu harus keluar lebih awal.

Van Dijk sudah bertahun-tahun menjadi andalan dan kini mencatatkan tepat 100 penampilan bersama timnas. Brobbey telah mencatatkan 17 penampilan bersama timnas Belanda. Pada periode pertandingan internasional sebelumnya, penyerang itu juga mengalami masalah cedera.

Manajer Sunderland Régis Le Bris sebelumnya mengatakan bahwa ia lebih memilih Brobbey tidak dipanggil karena kondisi fisiknya. "Saya tidak berbicara dengan pelatih Brobbey. Namun, dia bermain melawan Chelsea (1-0) dan berkomunikasi dengannya. Ruud van Nistelrooij, yang memiliki hubungan baik dengannya, juga sudah berbicara dengan Brobbey," jelas Xavi pada Senin.  

Menurut Xavi, staf timnas Belanda menjalin komunikasi intensif dengan para pemain yang mengalami cedera. "Namun, Brobbey merasa baik-baik saja. Kami akan melihat kondisinya saat dia tiba di sini. Dia bermain sangat bagus kemarin (Minggu melawan Chelsea, red.)." Namun, kini diketahui bahwa mantan pemain Ajax itu belum cukup bugar.

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NED

NED

UEFA Nations League A

13 Nov 2026

GRE

GRE

Xavi tidak memanggil pemain pengganti untuk Van Dijk dan Brobbey. Memphis Depay dan Wout Weghorst tidak dipanggil pada Jumat dan tetap tidak perlu bergabung dengan pemusatan latihan timnas Belanda.

Dengan 23 pemain, timnas Belanda mempersiapkan diri menghadapi pertandingan di Nations League. Yunani akan menjadi lawan pada Jumat di Johan Cruyff ArenA. Tiga hari kemudian, laga besar melawan Jerman di kandang lawan menanti.

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