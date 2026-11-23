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Rafael van der Vaart memuji Donyell Malen dalam acara Rondo di Ziggo Sport. Menurut sang analis, penyerang AS Roma itu kelak bisa mencapai level seorang superstar.

“Saya selalu mengatakan bahwa Malen punya potensi untuk mencapai level Mbappé. Hanya saja, potensinya belum terwujud,” kata Van der Vaart ketika tayangan empat gol pemain Belanda itu melawan Parma diputar.

“Terlihat bahwa dia benar-benar cocok di Roma. Bola-bola seperti itu pun jatuh ke kakinya. Keberuntungan sedang sedikit berpihak kepadanya. Namun, dia tajam dan menyenangkan untuk ditonton,” ujar Van der Vaart tentang pemain tim nasional Belanda itu. “Gerakannya ringan dan dia cepat dalam beberapa meter pertama. Saya harap dia terus seperti ini.”

“Di tim nasional Belanda, permainannya masih agak tersendat. Menurut saya, potensinya harus terwujud juga suatu saat nanti,” kata mantan pemain itu, yang melihat perbedaan besar antara penampilan Malen di Serie A dan bersama Belanda.

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Van der Vaart lalu mengajukan pertanyaan penting. “Haruskah seluruh permainan kami bertumpu pada Malen? Sebab, dia bukan penyerang tengah dan bukan pula pemain sayap kanan. Di Roma, dia bermain sebagai penyerang dengan peran yang cukup bebas. Peran bebas seperti itu sulit diterapkan di tim nasional Belanda.”

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“Di Roma, dia mendapat suplai bola dan bisa mencetak empat gol. Namun, dalam beberapa pertandingan terakhir bersama tim nasional Belanda, dia tidak mendapat suplai bola,” timpal Guus Hiddink. “Kalau begitu, seorang penyerang akan kesulitan.”

Van der Vaart kembali angkat bicara. “Saya tidak malu mengatakannya. Mungkin saya akan ditertawakan. Namun, saya benar-benar yakin dia bisa mencapai level Mbappé. Hanya saja, Malen secara mental agak lebih santai. Setelah mencetak empat gol ini, dia akan mengambil libur selama dua pertandingan.”

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“Dan kebiasaan itu benar-benar harus hilang. Namun, Malen punya semua yang dibutuhkan untuk benar-benar menyentuh level tersebut,” kata Van der Vaart, yang sangat yakin akan kualitas penyerang berusia 27 tahun yang bermain di Italia itu.

Malen memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Serie A dengan 12 gol. Berkat kontribusinya pula, Roma berada di posisi kedua, terpaut dua poin dari pemuncak klasemen sekaligus rival mereka, Lazio.