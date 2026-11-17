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Mantan bintang timnas Belanda, Rafael van der Vaart, melontarkan kritik keras terhadap penampilan para pemain Belanda usai kekalahan telak 5-0 dari Jerman di UEFA Nations League. Di saat yang sama, ia memuji kemampuan bintang Barcelona, Frenkie de Jong, dan menegaskan bahwa sang gelandang adalah pemain terbaik timnas Belanda.

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Van der Vaart menilai absennya De Jong dalam laga melawan Jerman akibat masalah fisik sangat berpengaruh. Ia juga menyebut kemampuan pemain Barcelona itu tidak mendapat apresiasi yang semestinya.

Mantan bintang Belanda yang pernah memperkuat Real Madrid dan Real Betis itu mengatakan: "Terkadang lawan memaksa Anda mundur ke belakang, tetapi lihatlah cara para pemain berjalan. Seolah-olah mereka kencing di celana dan memikul karung kentang di punggung. Mereka tampak kelelahan dan tidak bertenaga."

Van der Vaart, dalam perbincangan di stasiun "NOS", memanfaatkan kesempatan itu untuk membela Frenkie de Jong, pemain Barcelona yang absen dari skuad Belanda saat menghadapi Jerman karena masalah fisik, pada masa kepemimpinan Xavi Hernandez.

"Kami tidak cukup menghargai kemampuan Frenkie. Absennya De Jong sangat berpengaruh, dan saya rasa kualitasnya tidak mendapat apresiasi yang layak. Ia sering menarik bola ke arahnya dan sangat tenang saat bola berada di kakinya," ujar Van der Vaart.

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Mantan bintang Belanda berusia 43 tahun itu menambahkan, sekaligus menegaskan status pemain Barcelona tersebut: "Anda ingin pemain terbaik Anda ada di lapangan, dan Frenkie de Jong adalah yang terbaik."

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Pernyataan Rafael van der Vaart ini memperkuat kritik yang belakangan dilontarkan sendiri oleh Frenkie de Jong, yang merasa performanya tidak mendapat penghargaan yang cukup, terutama di Barcelona.

Dalam pernyataan sebelumnya, De Jong mengatakan: "Selalu ada keributan di sekitar saya, terutama ketika saya tidak ada. Entah karena alasan apa, hal itu terjadi pada musim panas saat tidak ada pertandingan, atau ketika saya cedera."

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Ia melanjutkan: "Saat ini saya merasa dalam kondisi yang sangat baik dan memiliki kekuatan fisik yang besar. Apakah ada keributan soal diri saya? Saya merasa orang-orang selalu lebih banyak membicarakan saya dibanding pemain lain, tetapi mungkin itu hanya kesan pribadi saya ketika mereka membicarakan saya. Itu hal-hal yang tidak terlalu bisa saya pengaruhi."

De Jong bergabung dengan Barcelona pada 2019 dari Ajax dengan biaya 75 juta euro.

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Pemain asal Belanda itu tiba di Barcelona pada musim panas 2019 dengan ekspektasi besar bahwa ia mampu memimpin lini tengah selama bertahun-tahun, berkat kemampuannya menguasai bola, bergerak di bawah tekanan, dan membawa bola keluar dari area pertahanan, ditambah visi bermain yang istimewa serta kemampuannya mengubah arah permainan.

Sepanjang kariernya bersama klub Catalan tersebut, De Jong berhasil melampaui sejumlah legenda sepak bola Belanda yang pernah mengenakan seragam Barcelona. Ia kini menjadi pemain Belanda dengan penampilan terbanyak di laga resmi dalam sejarah klub setelah mencapai 300 pertandingan, melewati Phillip Cocu dan Ronald Koeman.