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Rafael van der Vaart dan Youri Mulder melontarkan kritik keras terhadap tim nasional Belanda dalam siaran NOS pada Senin malam. Belanda kalah telak 5-0 dari Jerman di Nations League dan tampil sangat buruk, terutama setelah jeda. Seusai laga, kedua analis itu mencoba menjelaskan bagaimana tim asuhan pelatih Xavi Hernández bisa tampil begitu jauh di bawah standar.

Beberapa hari sebelumnya, Belanda menang 7-0 atas Yunani. Namun, performa itu nyaris tak terlihat lagi pada Senin malam di Berlin. Menurut Van der Vaart, kemenangan besar pada Jumat mungkin membuat orang menilai Belanda lebih baik daripada kondisi sebenarnya.

"Kalau semuanya berjalan lancar, tim kita sebenarnya cukup bagus. Namun, setiap kali bermain, kita harus ingat bahwa semuanya dimulai dengan tampil habis-habisan," kata mantan pemain tim nasional itu. "Kita tidak punya pemain yang benar-benar berada di jajaran terbaik dunia di lapangan, apalagi ketika Virgil van Dijk dan Frenkie de Jong absen. Keduanya adalah poros yang memberi kita kekuatan selama bertahun-tahun. Tanpa mereka, beginilah penampilan kita seperti hari ini."

Mulder melihat masalah yang khas bagi Belanda. "Kita cukup cepat merasa diri hebat ketika semuanya berjalan baik. Lalu, kita sering harus menghadapi kenyataan pahit," ujar mantan penyerang itu.

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Pembawa acara Henry Schut mempertanyakan mengapa pelatih Xavi Hernández tidak mampu mencegah hal itu. Menurut Mulder, tanggung jawab pada akhirnya terutama ada di tangan para pemain. "Bagaimanapun, para pemainlah yang berada di lapangan. Pelatih boleh berkali-kali mengatakan bahwa kalian harus berkonsentrasi dan mengawali laga dengan baik, tetapi kalian tetap berpikir: Jumat lalu kita tampil begitu bagus, Jerman pun pasti bisa kita kalahkan dengan mudah. Sedikit banyak, itu sudah menjadi sifat kita."

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Van der Vaart menolak mencari pembenaran atas kekalahan itu. Baginya, fakta bahwa Belanda sudah memastikan tempat di perempat-final bukanlah alasan yang sah. Terlebih lagi, ia tidak terlalu terkesan dengan lawan mereka.

"Pada titik tertentu, kalian sadar: sial, mereka jauh lebih baik. Namun, menurut saya Jerman juga tampil biasa saja. Ini jelas bukan tim Jerman terbaik yang pernah kita hadapi. Namun, kita tetap kalah 5-0. Kalian benar-benar harus sangat malu karenanya."

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Menjelang akhir ulasan seusai laga, ditayangkan rekaman momen ganjil ketika Belanda tertinggal 5-0. Kiper Bart Verbruggen dan kapten Denzel Dumfries memanggil rekan-rekan setim mereka untuk berkumpul, semacam time-out dadakan di lapangan.

Van der Vaart muak melihat rekaman itu. "Saya benar-benar tak tahan melihat ini... Lalu kiper seperti itu datang... Melihat dia, saya berpikir: kamu sudah kebobolan lima gol. Dia memang tidak bisa disalahkan atas semua gol itu, tetapi dia juga bahkan tidak berada di dekat bola."

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Menurut Van der Vaart, berkumpul untuk membahas sesuatu pada saat itu sama sekali tidak ada gunanya. "Pemain-pemain lain juga berpikir begitu. Kamu sendiri seharusnya bisa merasakannya, bukan? Jadi, tidak perlu berdiri membentuk lingkaran seperti itu. Hal seperti ini terjadi di level junior."