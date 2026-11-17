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Rafael van der Vaart dan Youri Mulder melontarkan kritik tajam terhadap timnas Belanda di NOS pada Senin malam. Belanda kalah telak 5-0 dari Jerman di Nations League dan tampil sangat buruk, terutama setelah jeda. Seusai pertandingan, kedua analis itu mencoba menjelaskan bagaimana tim asuhan Xavi Hernández bisa terpuruk sedemikian jauh.

Beberapa hari sebelumnya, Belanda menang 7-0 atas Yunani, tetapi penampilan itu nyaris tak terlihat lagi pada Senin malam di Berlin. Menurut Van der Vaart, kemenangan besar pada Jumat mungkin membuat kemampuan Belanda yang sesungguhnya dinilai terlalu tinggi.

"Ketika semuanya berjalan lancar, kami punya tim yang cukup bagus. Namun, setiap kali bermain, kita harus ingat bahwa semuanya dimulai dengan tampil habis-habisan," kata mantan pemain timnas itu. "Kami tidak punya pemain yang benar-benar termasuk jajaran terbaik dunia di lapangan, apalagi jika Virgil van Dijk dan Frenkie de Jong absen. Mereka adalah poros yang selama bertahun-tahun memberi kami kekuatan. Tanpa mereka, jadinya seperti hari ini."

Mulder melihatnya sebagai masalah khas Belanda. "Kami cukup cepat merasa diri hebat ketika segalanya berjalan baik. Lalu, sering kali kenyataan menyadarkan kami dengan cara yang pahit," ujar mantan penyerang itu.

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Pembawa acara Henry Schut mempertanyakan mengapa pelatih timnas Xavi Hernández tidak mampu mencegah hal itu. Menurut Mulder, tanggung jawab pada akhirnya terutama berada di tangan para pemain. "Bagaimanapun, para pemainlah yang berada di lapangan. Pelatih bisa berkali-kali mengatakan bahwa kamu harus berkonsentrasi dan memulai dengan baik, tetapi kamu tetap berpikir: kami tampil begitu bagus pada Jumat, Jerman juga pasti bisa kami atasi dengan mudah. Itu sudah agak menjadi sifat kami."

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Van der Vaart menolak menganggap enteng kekalahan itu. Baginya, fakta bahwa Belanda sudah dipastikan lolos ke perempat-final bukan alasan yang sah. Selain itu, ia juga tidak terlalu terkesan dengan lawannya.

"Pada satu titik, kamu sadar: sial, mereka jauh lebih baik. Namun, menurut saya Jerman juga tampil sangat biasa-biasa saja. Ini jelas bukan tim Jerman terbaik yang pernah kami hadapi. Dan kamu tetap kalah 5-0. Kamu benar-benar harus sangat malu karenanya."

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Menjelang akhir ulasan pascapertandingan, ditayangkan rekaman momen aneh saat Belanda tertinggal 5-0. Kiper Bart Verbruggen dan kapten Denzel Dumfries mengumpulkan rekan-rekan setim mereka untuk semacam jeda yang diadakan secara spontan di lapangan.

Van der Vaart muak melihat rekaman itu. "Saya benar-benar tak sanggup melihat ini... Lalu kiper seperti itu datang... Saya berpikir tentang dia: kamu sudah kebobolan lima gol. Memang tidak semua gol itu kesalahannya, tetapi ia bahkan tidak berada di dekatnya."

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Menurut Van der Vaart, pembicaraan semacam itu sama sekali tidak ada gunanya pada saat tersebut. "Para pemain lain juga berpikir begitu. Kamu sendiri seharusnya bisa merasakannya, bukan? Jadi, tidak perlu berdiri melingkar seperti itu. Hal seperti ini terjadi di level junior."