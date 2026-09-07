Van der Vaart: "Dia berpotensi menjadi yang terbaik di Ajax, tetapi itu tidak akan terjadi lagi baginya..."

Rafael van der Vaart menilai Tolu Arokodare untuk sementara tak perlu khawatir dengan tempatnya di starting XI Ajax. Dua hari setelah kekalahan 1-3 dari PSV, Rondo di Ziggo Sport membahas urutan dalam hierarki penyerang Ajax, dengan Tolu saat ini lebih dipilih ketimbang Marcos Leonardo dan Kasper Dolberg.

Tolu kembali menjadi starter saat menghadapi PSV pada Sabtu dan mencetak gol penyeimbang 1-1 pada menit ke-23. Karena itu, Van der Vaart menilai cukup mengejutkan ketika pelatih Míchel Sánchez sudah menarik sang striker pada awal babak kedua untuk memasukkan Dolberg. "Menurut saya itu pergantian yang aneh. Permainan sedang berjalan bagus dan dia sudah mencetak gol. Jadi percayalah kepadanya dan biarkan dia tetap bermain."

Theo Janssen juga antusias dengan kualitas yang dimiliki Tolu. "Yang menyenangkan dari striker ini adalah dia juga bisa menerima bola di sekitar garis tengah. Dia sangat tenang, bisa menahan lawan, memainkan bola dengan sederhana, lalu kembali berlari ke arah gawang. Dia sama sekali tidak perlu melakukan hal-hal aneh. Saya benar-benar menilainya sebagai striker yang bagus."

Wim Kieft juga melihat permainan penyerang Nigeria itu sangat cocok dengan apa yang dibutuhkan Ajax. "Dengan atribut yang dia miliki, Anda juga harus menilainya seperti itu. Dia besar dan kuat, Anda bisa mengumpannya. Anda jangan berharap dia akan menggiring bola, tetapi apa yang harus dia lakukan, dia melakukannya dengan sangat baik."

Presenter Wytse van der Goot kemudian bertanya apakah perdebatan soal siapa penyerang utama Ajax untuk sementara sudah selesai. Kieft menjawab dengan tegas dan mencatat bahwa Marcos Leonardo sejauh ini memberi terlalu sedikit kesan, meski dia belum ingin memberikan penilaian final kepada pemain Brasil itu.

Van der Vaart justru masih menaruh kepercayaan pada Leonardo. "Saya masih percaya kepadanya. Apa yang dikatakan Jordi Cruijff tentang dia menurut saya tepat: 'Kami senang dia berada di posisi yang seharusnya, karena dia mendapatkan peluang-peluang itu.' Saya belum menemukan amunisi untuk membela semuanya, tetapi saya memang berpikir dia akan benar-benar mencetak sangat banyak gol."

Setelah itu, Dolberg juga ikut dibahas, yang saat melawan PSV seperti Leonardo masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti. "Tentu Anda juga masih punya Dolberg, yang secara potensi adalah yang terbaik dari semuanya", kata Van der Vaart. "Hanya saja, entah bagaimana, itu tidak akan berhasil lagi baginya."