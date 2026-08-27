Van der Vaart: "Anak Ajax itu sayangnya menganggap dirinya jauh lebih baik daripada kenyataannya..."

Rafael van der Vaart dan Wim Kieft mengkritik Jorthy Mokio setelah kemenangan spektakuler 5-3 Ajax atas FC Sion. Tim Amsterdam itu memang lolos ke fase liga Conference League pada Kamis malam, tetapi menurut para analis Ziggo Sport, tim asuhan Míchel Sánchez kembali memberi terlalu banyak ruang.

Ajax memulai laga dengan sangat baik dan sudah unggul setelah 33 detik lewat Youri Baas, tetapi kemudian melihat Sion dua kali menghukum mereka melalui Winsley Boteli. Van der Vaart terutama melihat kembali kerentanan yang sama saat kehilangan bola, yang menurutnya lebih sering menjadi masalah bagi Ajax. “Ajax terlalu sering bermain terlalu terbuka. Itu juga terlihat hari ini: ketika mereka kehilangan bola, situasinya langsung sangat berbahaya.”

Mantan gelandang itu menilai penempatan pemain Ajax harus lebih baik. “Mereka semua berlari dengan bokong menghadap ke kotak penalti. Semua itu benar-benar harus lebih baik,” kata Van der Vaart, yang melihat Ajax pada akhirnya tetap membuka jarak dengan nyaman berkat gol-gol dari Davy Klaassen, Tolu Arokodare, dan Oliver Edvardsen.

Kieft kemudian menyoroti penampilan Mokio. Pemain muda Belgia itu masuk pada babak pertama menggantikan Youri Regeer yang mengalami cedera dan setelah jeda bergeser ke posisi yang sebelumnya ditempati Klaassen. “Itu juga terlihat pada Mokio. Dia bermain di babak kedua di posisi Klaassen. Ceroboh sekali! Buat saja tetap sederhana, tahu.”

Van der Vaart menilai Mokio justru bisa sangat berharga jika ia membuat permainannya lebih sederhana. “Saya merasa bahwa kalau Anda mengatakan kepadanya: kamu itu hanya nomor enam dan umpanmu tidak lebih jauh dari tiga meter, maka Anda benar-benar punya seorang pemain kelas dunia.”

“Hanya saja saya khawatir dia merasa dirinya jauh lebih baik daripada kenyataannya. Atau daripada dirinya saat ini, begitu. Kelihatannya dia ingin menikmati permainan, tetapi ini bukan lagi sepak bola usia muda.”

Menurut mantan pemain Ajax itu, bermain di lini tengah Ajax menuntut lebih banyak disiplin dan pragmatisme. “Anda hanya harus pragmatis di sana. Ajax saat ini tidak punya nomor 6 dan dia bisa bermain di sana. Menurut saya, dia sebenarnya sekarang harus memaksa masuk ke starting XI.”