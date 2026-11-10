Van der Meijde tercengang dengan keputusan pelatih Ajax Míchel

Andy van der Meijde kesal dengan susunan pemain yang dipilih Míchel Sánchez di Ajax. Mantan penyerang itu, misalnya, tidak habis pikir mengapa Davy Klaassen kerap dimainkan sebagai pemain sayap kanan palsu.

Karena sejumlah pemain cedera, termasuk Steven Berghuis, pelatih asal Spanyol itu memutuskan menggeser Klaassen ke posisi tersebut. Keputusan itu membuahkan hasil saat Ajax menang 2-5 atas FC Groningen, tetapi menurut Van der Meijde, tidak berjalan sebaik itu saat bertandang ke markas FC Twente.

"Kalau Anda menempatkan Klaassen di sayap kanan. Dengan segala hormat. Dia selalu menjadi pemain penting, tetapi jangan tempatkan dia di sayap kanan. Mainkan saja di lini tengah, di belakang penyerang atau semacamnya. Ini tidak bisa dibiarkan! Klaassen sudah tidak mampu lagi dalam bertahan," keluh sang analis dalam Voetbaltijd di 1Twente.

Van der Meijde juga menilai susunan pemain Ajax saat menghadapi Twente pada Minggu cukup mengejutkan. "Dua bek tengah muda seperti itu (Bouwman dan Janse, red.). Lalu Baas bermain di depan mereka."

"Dia juga belum banyak bermain di posisi itu, lalu Anda menghadapi klub papan atas seperti FC Twente dengan cara seperti ini. Saya akan menurunkan Daley Blind," ujar Van der Meijde yang keheranan, menyampaikan pandangannya kepada pelatih Ajax.

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Blind masuk pada fase akhir pertandingan hari Minggu saat Ajax tengah mempertahankan keunggulan 1-2. Namun, keadaan berbalik pada pengujung masa tambahan waktu: Lucas Rosa menarik kaus Ramiz Zerrouki sehingga Twente mendapat penalti. Wout Weghorst sukses mengeksekusinya untuk mengubah skor menjadi 2-2.

Ajax akan kembali berlaga di liga seusai jeda internasional dengan menjamu ADO Den Haag. Sepekan kemudian, mereka akan menghadapi Feyenoord dalam laga klasik yang selalu sarat tensi.