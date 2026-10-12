René van der Gijp herheran-heran melihat aksi Wouter Goes pada Sabtu. Tamu tetap KieftJansenEgmondGijp itu melihat bek AZ kalah adu kecepatan saat Feyenoord mencetak gol pembuka di awal pertandingan. Feyenoord menang 2-0.

Pada gol Nacho Ferri yang mengubah skor menjadi 1-0, Goes menyundul bola panjang dari belakang hingga mengenai penyerang Feyenoord tersebut. Ia kemudian kalah dalam adu lari dengan Ferri dan hanya bisa menyaksikan tim tuan rumah unggul.

"Saya sangat terkejut melihat bagaimana Goes tertinggal dalam adu lari," kata Van der Gijp mengawali analisisnya tentang bek AZ itu. Rekannya di meja diskusi, Wim Kieft, menambahkan bahwa Goes harus berbalik arah. "Tapi dia sudah berlari 15 meter di belakangnya," sanggah analis asal Dordrecht itu.

"Saya kira Goes lebih cepat. Saya berpikir: kalau kamu kalah lari dari penyerang yang bukan paling cepat, itu sedikit menyakitkan," kata Van der Gijp, kembali mengulas momen yang tidak menguntungkan Goes di De Kuip.

"Itu juga naif. Bola seperti itu seharusnya kamu sundul balik dengan keras, bukan?" tanya Kieft. "Kalau kamu pemain bertahan terakhir. Jadi, itu tidak mudah."

Goes memicu keributan setelah melakukan tekel keras terhadap Oussama Targhalline. Dalam insiden itu, ia memegang leher Luciano Valente. Beberapa menit kemudian, pemain AZ tersebut menerima kartu kuning setelah melanggar Valente.

Bek itu luput dari hukuman Danny Makkelie pada masa tambahan waktu. Goes kembali melakukan tekel keras terhadap Targhalline, tetapi kartu kuning kedua tidak diberikan.