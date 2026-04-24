Van der Gijp sangat sinis mengenai kemungkinan dipanggil ke tim nasional Belanda

Bryan Linssen baru-baru ini dikaitkan dengan tim nasional Belanda oleh Hugo Borst. René van der Gijp menganggap hal itu bukan ide yang bagus dan mengungkapkannya dengan caranya sendiri dalam podcast KieftJansenEgmondGijp.

Van der Gijp ditanya oleh pembawa acara Michel van Egmond apakah Linssen harus dipilih untuk Piala Dunia mendatang. Van der Gijp tidak perlu berpikir panjang dan menjawab dengan cara yang lucu.

''Saya sih mau bawa Bryan Linssen. Tapi saya bakal suruh dia ngurusin anjing labrador, anjing penolong yang mungkin mereka ambil dari penampungan di sana,'' kata Van der Gijp, yang bikin teman-temannya di meja tertawa terbahak-bahak.

''Untuk dielus-elus. Dan untuk mengajaknya jalan-jalan, memandikannya, menyisir bulunya, memberi makan, dan air. Untuk itu saya akan membawanya, ya,'' kata analis yang sangat sinis asal Dordrecht itu.

Borst baru-baru ini memuji Linssen dengan antusias di Algemeen Dagblad. Kolumnis tersebut antara lain menyatakan bahwa pemain NEC itu memiliki kemampuan sundulan yang jauh lebih baik daripada penyerang Ajax yang jauh lebih tinggi, Wout Weghorst.

Linssen bercanda baru-baru ini di ESPN tentang kemungkinan dipanggil oleh pelatih nasional Ronald Koeman. ''Menurut saya, Piala Dunia jatuh pada masa liburan saya, jadi itu tidak ideal. Kebetulan saya baru saja membeli asuransi pembatalan minggu lalu, tapi saya tidak tahu apakah itu berlaku untuk itu. Saya akan segera memesan tiket, lho.''