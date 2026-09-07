Van der Gijp sangat kecewa dengan penyerang Ajax: "Ayolah, bung!"

René van der Gijp mengungkapkan dalam Vandaag Inside kekecewaannya terhadap Steven Berghuis. Penyerang Ajax itu melepaskan peluang dari jarak dekat ke samping gawang dalam laga besar melawan PSV pada Sabtu, sesuatu yang sama sekali tidak diduga Van der Gijp dari pemain senior tersebut.

"Yang sangat mengecewakan saya. Itu bisa terjadi, saya tahu. Apa pun bisa terjadi. Bahwa Berghuis tidak memasukkan bola itu. Itu mengecewakan saya. Dengan tendangan kaki kirinya yang begitu bagus," kata Van der Gijp, merujuk pada peluang yang disia-siakan winger Ajax itu pada menit ke-30, saat skor imbang 1-1.

"Saya pikir kalau dia mengambil 20 penalti, 20 itu masuk. Dan yang ini malah dia tendang ke samping, man. Ayolah, man!" ujar analis sepak bola itu, yang jelas sangat kecewa dengan kegagalan Berghuis.

Kegagalan Berghuis di babak pertama harus dibayar mahal oleh Ajax. PSV pada akhirnya menjauh menuju kemenangan 1-3 di Amsterdam, juga berkat gol indah dari rekrutan anyar Lutsharel Geertruida.

Rekan satu meja Valentijn Driessen mengarahkan kritiknya kepada Míchel. Menurut kepala sepak bola De Telegraaf itu, pelatih Ajax tersebut seharusnya tidak menarik Tolu Arokodare hanya setelah satu jam pertandingan. Selain itu, ia juga menilai tidak masuk akal Abdellah Ouazane tidak mendapat tempat di starting XI saat menghadapi PSV.

"Pemain terbaik yang dia miliki, Ouazane, tidak dimainkan. Dan dia membentuk duet yang sangat bagus dengan Brandt itu. Lalu Tolu dia tarik keluar, padahal dia bermain cukup baik. Dan kemudian Míchel punya ide genial dengan dua striker yang sepanjang tahun belum menyentuh bola sama sekali," kata Driessen, merujuk pada pemain pengganti Kasper Dolberg dan Marcos Leonardo.

"Lalu Gaaei, yang tidak bisa bertahan, dimainkan sebagai bek kanan melawan Van Bommel. Dan dia punya bek lain di bangku cadangan. Apa yang harus dilakukan dengan pelatih-pelatih seperti ini?" tanya Driessen dengan kritis.