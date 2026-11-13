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René van der Gijp tak habis pikir dengan pembicaraan antara PSV dan Kevin De Bruyne. Menurut analis Vandaag Inside, gelandang Napoli berusia 35 tahun itu sudah melewati masa terbaiknya.

"Pemain yang istimewa. Tapi dia sudah menguras tenaganya di Manchester City," kata Van der Gijp menanggapi kabar bahwa De Bruyne mungkin akan tampil di Vriendenloterij Eredivisie.

"Pria yang satu lagi tampil bagus. Yang dari Blok Timur itu, Perisic," timpal Johan Derksen. "Dia tampil sangat bagus."

Pakar pemasaran olahraga Chris Woerts tidak sependapat dengan Van der Gijp. "De Bruyne berusia 35 tahun. Dia masih bisa bersaing di PSV. Saat ini dia mendapat 11,5 juta euro di Napoli."

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"Di kompetisi Belanda, pemain-pemain bagus itu masih bisa bersaing. Di kompetisi yang serius, mereka tak lagi mampu melakukannya," tambah Derksen dalam diskusi tentang De Bruyne dan PSV.

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Pada Kamis pagi, surat kabar Belanda dipenuhi kabar tentang De Bruyne setelah jurnalis Italia Nicolo Schira menyampaikan kabar tersebut dari Italia pada pagi hari.

Seusai laga Turki melawan Belgia (1-2) di Nations League, ketika De Bruyne mencetak satu gol, ia ditanya soal ketertarikan tersebut. "Ketika bangun pagi ini, saya melihat banyak orang telah mengirimkan sesuatu kepada saya."

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"Saat ini saya di sini dan hanya menjalankan tugas saya. Saya menjalani musim yang bagus dan senang karena fit untuk membantu tim serta bisa bermain dalam pertandingan," tutupnya. "Apa pun yang akan terjadi, biarlah terjadi."

De Bruyne terikat kontrak dengan Napoli hingga pertengahan 2027, dengan opsi perpanjangan satu musim. Transfermarkt memperkirakan nilainya saat ini sebesar delapan juta euro.