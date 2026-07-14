Van der Gijp memberikan pernyataan yang cukup bermakna mengenai masa depan Vandaag Inside

Masa depan acara “Vandaag Inside” tampaknya masih belum pasti. René van der Gijp dan Johan Derksen secara terbuka membicarakan perselisihan internal, dan Johan Derksen tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan berhenti menjadi tamu tetap di acara bincang-bincang harian tersebut tahun depan.

Presenter Wilfred Genee menjadi sorotan RTL, seperti yang baru-baru ini terungkap. Namun, keputusan akhir belum diambil. “Saya menyadari bahwa kita kini berada di fase akhir tahun ini, dan kami masih memiliki kontrak selama satu tahun lagi, jadi kami punya banyak waktu. Ya, siapa tahu pada saat itu situasinya sudah sangat berbeda,” demikian yang terdengar pada hari Senin di RTL Boulevard.

Van der Gijp akan mengambil keputusan final pada Maret 2027, sebulan sebelum negosiasi baru dimulai. “Satu tahun itu lama dan bagi kami penuh pasang surut. Menjalani masa itu saja sudah seperti sebuah petualangan tersendiri. Setelah itu, kita lihat saja nanti. Saya belum mau memikirkan ke depan sekarang.”

Suasana di studio dalam beberapa pekan terakhir jauh dari ideal, diakui Van der Gijp. “Setelah Curaçao, hubungan kami kembali sedikit tegang, dan itu selalu disayangkan serta tidak perlu. Jika semuanya berjalan lancar, kami masih bisa menghasilkan acara TV yang bagus.”

Derksen dengan tegas menampik kemungkinan pindah ke stasiun TV lain. “Saya sudah sampaikan kepada John de Mol bahwa selama saya tetap sehat dan bersemangat, saya akan tetap di Talpa. Saya sama sekali tidak tertarik dengan negosiasi soal gaji. Saya puas dengan bayaran saya.”

“Wilfred dan René memiliki pandangan berbeda. Saya tidak akan pindah ke stasiun TV lain tepat sebelum saya pensiun. Namun, saya sepenuhnya memahami jika Wilfred dan René melakukannya. Di Videoland, mereka memiliki lebih banyak peluang daripada di SBS6,” kata Derksen.

Derksen, di sisi lain, melihat masa depan yang cerah bagi *Vandaag Inside*, bahkan jika Genee hengkang. “Jika sebuah program meraih rating tinggi, menghentikannya bertentangan dengan semua aturan di dunia televisi. Wilfred tidak lagi sepenuhnya tak tergantikan. Masih ada Hélène Hendriks dan Thomas van Groningen sebagai cadangan. Tidak ada yang tak tergantikan, termasuk saya.”