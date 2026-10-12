Van der Gijp kecam cara Ajax memperlakukan rekrutan musim panas

René van der Gijp tak habis pikir dengan cara Ajax menangani rekrutan musim panasnya, Marcos Leonardo. Menurut analis sepakbola itu, penyerang asal Brasil tersebut masih kelebihan berat badan beberapa kilogram.

Ajax mengeluarkan 20 juta euro untuk mendatangkan Leonardo musim panas lalu. Sejauh ini, striker berusia 23 tahun itu baru mencetak satu gol dan hanya tampil sebagai pemain pengganti di Vriendenloterij Eredivisie. Saat menghadapi NEC (1-1), Leonardo juga dimasukkan Míchel sebagai pemain pengganti menjelang akhir pertandingan.

Menurut Van der Gijp, Ajax seharusnya bertindak ketika mengetahui Leonardo tiba di Amsterdam dengan kelebihan berat badan. "Saya merasa pemain Brasil itu datang dengan kelebihan berat badan lima kilogram. Itu bisa diukur dari persentase lemak tubuh," katanya dalam KieftJansenEgmondGijp.

"Kalau saya pelatihnya, saya akan bilang: kita siapkan waktu lima minggu untuk menghilangkan lima kilogram itu. Selama kamu belum menurunkan lima kilogram itu, kamu juga tidak ikut berlatih bersama tim. Berlatihlah sendiri dengan pelatih khusus. Pokoknya, pulihkan kebugaranmu," ujar Van der Gijp, menggambarkan skenario yang menurutnya ideal bagi Leonardo.

Menurut analis asal Dordrecht itu, terus memainkan Leonardo sebagai pemain pengganti justru kontraproduktif. "Saya tidak akan memasukkannya sebagai pemain pengganti. Itu awal yang buruk bagi anak itu," kata Van der Gijp kepada pelatih Ajax asal Spanyol tersebut.

Pertandingan berikutnya HAS Conference League 12.45 AJX

Van der Gijp lantas membandingkannya dengan Raheem Sterling, yang bermain untuk Feyenoord musim lalu. "Hal yang sama juga terjadi pada Raheem Sterling. Semua orang bisa bugar. Bek kanan VVV-Venlo dan bek kiri NEC juga bisa. Mereka bugar. Kalau Anda tidak bugar, Anda tidak akan bisa melewati mereka, betapapun menjengkelkannya itu. Kalau Vinícius Júnior kelebihan berat badan enam kilogram, dia tidak akan bisa melewati bek kanan ADO."

Terakhir, Van der Gijp mempertanyakan apa yang dilakukan Leonardo di luar lapangan dan seperti apa pola makannya. "Saya tidak tahu apakah dia punya pacar atau istri. Bayangkan kalau dia tinggal sendirian. Dia akan pergi ke tempat-tempat makan Brasil di Amsterdam. Kami pernah makan di sebuah restoran Brasil di Scheveningen. Hidangannya berisi 500 gram daging dan 400 gram lemak. Dan itu baru hidangan pembuka."