René van der Gijp terheran-heran mendengar kritik Dusan Tadic terhadap rekan-rekan setimnya di NEC. Namun, dalam KieftJansenEgmondGijp pada Senin, Wim Kieft jauh lebih lunak terhadap penyerang yang blak-blakan itu.

"Lebih sulit ketika pemain-pemain di sekelilingmu kualitasnya lebih rendah. Saya kerap melakukan pergerakan awal, tetapi tidak mendapat bola. Atau bola tidak dikembalikan kepada saya. Rupanya otak saya bekerja terlalu cepat," kata Tadic pekan lalu dalam wawancara yang menyita perhatian dengan NU.nl.

"Setiap kali mendengar Tadic berbicara, saya mencarinya di Wikipedia. Lalu saya berpikir: FC Groningen, FC Twente, Southampton, Ajax. Saya tidak melihat Real Madrid di sana. Arsenal dan Juventus juga tidak ada," sindir Van der Gijp pada Senin mengenai penyerang NEC berusia 37 tahun itu.

"Dia memang menganggap dirinya sangat bagus. Dan tentu saja, tidak ada yang keliru dari ucapannya," kata Kieft, yang sampai batas tertentu memahami ketidakpuasan Tadic terhadap kualitas skuad asuhan Dick Schreuder.

"Ajax adalah klub yang lebih besar daripada NEC dan memiliki pemain-pemain yang lebih baik. Menurut saya Tadic pemain bagus, tetapi apakah dia ikon Ajax?" tanya Kieft. "Kalau bicara ikon, kita akan sampai pada tim tahun 1995 dan era 1970-an."

Pertandingan berikutnya NEC Europa League 15.00 LES

Van der Gijp menimpali: "Ikon itu Willy van der Kuijlen. Orang-orang seperti kamu, Wim. Kamu pernah menjuarai Piala Eropa I. Mereka adalah orang-orang yang telah meraih prestasi sebesar itu. Tetapi menjadi juara bersama PSV bukanlah prestasi."

"Dia pria yang sangat bangga pada dirinya sendiri. Saya rasa dia bukan orang jahat. Sama sekali bukan, benar-benar bukan," kata Kieft, yang enggan menghujat Tadic habis-habisan dalam podcast tersebut.