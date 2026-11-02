René van der Gijp terkadang terkejut melihat level permainan di Vriendenloterij Eredivisie. Karena itu, analis asal Dordrecht tersebut berharap klub-klub Belanda tampil baik di Eropa agar sepakbola di Belanda tetap mendapat sedikit pengakuan.

"Penting bagi PSV dan Feyenoord untuk tampil baik di Liga Champions," kata Van der Gijp pada Senin dalam KieftJansenEgmondGijp. "Sebab, kualitas liga sekarang merosot sedemikian jauh sampai-sampai para pencari bakat kembali ke klub mereka dan berkata: 'Ini sudah tidak masuk akal.'"

"Itu juga terlihat dari hasil pertandingan yang berakhir 9-0," ujar Van der Gijp, merujuk pada kemenangan 0-9 FC Twente atas Excelsior pada Minggu. "Semua itu mungkin terdengar menarik. Tapi orang yang membacanya akan berkata: 'Ada apa dengan liga Belanda?'"

Mantan penyerang itu melanjutkan: "Itu hanya bisa ditutupi lewat Liga Champions. Ketika orang-orang di Italia mengatakan Feyenoord lebih unggul saat menghadapi Como. Lalu PSV menang atas FC Porto. Dengan begitu, surat kabar Portugal tetap menulis bahwa sepakbola di Belanda dimainkan dengan baik."

"Namun, jika itu juga hilang, Anda akan melihat tawaran besar senilai 40 atau 45 juta euro tak lagi datang. Orang-orang akan berkata: 'Apa hebatnya bisa melewati bek kiri Fortuna Sittard?'" Van der Gijp memperingatkan bahwa sepakbola Belanda bisa menghadapi masa yang lebih sulit secara finansial.

"Ajax tentu saja kehilangan banyak pemain yang dibeli klub lain berkat keberhasilan mencapai semifinal Liga Champions," kata Van der Gijp di akhir analisisnya, merujuk pada 2019, ketika Frenkie de Jong dan Matthijs de Ligt dijual dengan harga puluhan juta setelah menjalani tahun yang sukses di Eropa.

Wim Kieft ikut menanggapi. "Ajax selalu mengandalkan pemain dari akademi sendiri. Sekarang, ada beberapa pemain muda lagi yang mulai muncul. Ouazane berkembang menjadi pemain bagus. Mokio tampil baik. Dan Godts dulu pemain yang bagus."