Van der Gijp benar-benar terkejut dengan keputusan Cruijff di Ajax

Fakta bahwa Ajax kini kembali berpisah dengan Oscar García menimbulkan keheranan besar di acara Vandaag Inside Oranje. Terutama René van der Gijp yang sangat terkejut dengan keputusan direktur teknis Jordi Cruijff untuk memecat pelatih asal Spanyol tersebut.

“René, apa kamu paham kalau pelatih asal Spanyol idaman Cruijff itu sudah dipecat lagi?” tanya Johan Derksen kepada rekan sebangkunya. “Pelatih baru itu kayaknya mau bawa stafnya sendiri lagi.”

“Johan, itu kan tidak mungkin?” jawab Van der Gijp yang sangat terkejut. “Mereka mendatangkan García berbulan-bulan lalu untuk membenahi tim muda Ajax. Tim muda itu akhirnya harus fokus pada kemenangan dan perjuangan. Dia adalah orang yang tepat untuk itu. Dan sekarang kamu bilang: kita hentikan saja. Aku sama sekali tidak mengerti hal ini.”

Derksen juga memberikan penilaian keras terhadap keputusan yang diambil oleh pimpinan Ajax. “Saya sama sekali tidak percaya pada pendekatan Spanyol yang diterapkan Ajax. Tidak masuk akal menunjuk seorang direktur teknis yang hanya memiliki jaringan di Spanyol. Ajax kini dipimpin oleh orang-orang Spanyol. Apa maksudnya ini?”, tanyanya dengan lantang.

Cruijff baru-baru ini memastikan penunjukan Míchel sebagai pelatih kepala baru Ajax. Pelatih yang berasal dari Girona—klub yang baru saja terdegradasi—itu menandatangani kontrak di Johan Cruijff ArenA hingga pertengahan 2028.

García yang telah hengkang dengan cepat menemukan klub baru. Pada hari Senin, terungkap bahwa pelatih asal Spanyol itu akan melanjutkan kariernya bersama klub Polandia, Pogoń Szczecin. Pogoń menempati peringkat kesembilan di liga utama negara tersebut pada musim lalu.