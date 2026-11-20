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René van der Gijp terheran-heran mendengar pernyataan Nigel de Jong. Direktur sepakbola elite KNVB itu berbicara di Instagram setelah timnas Belanda kalah 5-0 dari Jerman. Ia menyebut kekalahan itu "bencana" dan perbedaannya dengan kemenangan 7-0 atas Yunani "tidak dapat diterima".

"Syukurlah Nigel de Jong masih sempat mengatakan bahwa itu 'tidak dapat diterima'," ujar Van der Gijp dengan nada sinis dalam Vandaag Inside. "Senang dia sempat menyampaikannya."

"Apa yang membuatmu mengungkapkan itu ke publik? Bukankah hal-hal seperti itu lebih baik dibahas secara internal? Ini sebenarnya soal apa?" Sang analis tak habis pikir dengan sikap direktur KNVB tersebut. "Itu hanya omong kosong. Sama saja seperti menulis bahwa kamu cuma sedang sial."

Menurut Johan Derksen, De Jong kurang mampu berkaca pada diri sendiri. "Dia lupa bahwa dia bertanggung jawab atas hal itu. Saya kira dia ingin menunjukkan kepada pengurus KNVB dan dewan komisaris bahwa dia marah atas penampilan buruk tersebut. Dia ingin menegaskan posisinya."

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"Namun, mungkin mereka juga harus menyadari bahwa bermain melawan Yunani dan Jerman itu jauh berbeda," kata Derksen, yang menilai timnas Jerman jauh lebih kuat.

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Valentijn Driessen tidak sepenuhnya sependapat dengan penilaian Derksen tentang Jerman. "Tim Jerman itu sebenarnya tidak sebagus itu dan berada di peringkat ke-13 dunia. Belanda berada di peringkat kesembilan. Yunani bahkan menang di sana."

Driessen kemudian mengkritik De Jong. "Dia yang menunjuk Xavi. Apakah cara penunjukan itu berlangsung justru bisa diterima?"

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Belanda lolos ke perempat-final Nations League sebagai peringkat kedua Grup B. Prancis, Inggris, dan Portugal menjadi calon lawannya.

Perempat-final akan dimainkan dalam dua leg pada Maret 2027. Semi-final berlangsung pada 9 dan 10 Juni, sementara final pada 13 Juni.