Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Giovanni van Bronckhorst tetap mendapat kesan positif dari penampilan Feyenoord meski kalah dari FC Porto. Klub Rotterdam itu takluk 0-1 di De Kuip pada Selasa malam dan kini sudah tujuh pertandingan resmi tanpa kemenangan. Seusai laga Liga Champions tersebut, sang pelatih berbicara kepada Ziggo Sport, antara lain tentang gol pada menit-menit akhir yang dianulir dalam situasi yang sangat tak biasa.

Feyenoord tertinggal setelah baru dua menit akibat gol bunuh diri Oussama Targhalline. Namun, menurut Van Bronckhorst, timnya tidak patah semangat. "Tentu Anda merasa itu bukan awal yang baik, tetapi justru karena itu saya semakin terkesan dengan cara kami bangkit dan terus menyerang. Menurut saya, kami bermain sangat baik hari ini."

Sang pelatih melihat cukup banyak hal positif untuk dibawa ke pertandingan-pertandingan berikutnya. "Ini tentu memberi kepercayaan diri untuk sisa kompetisi. Kalau Anda berada dalam masa sesulit ini dan bisa tampil seperti ini melawan Porto, satu-satunya hal yang kurang dari kami hari ini adalah hasilnya."

Van Bronckhorst juga menilai timnya jauh lebih mudah menciptakan peluang dibandingkan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. "Kiper mereka juga melakukan beberapa penyelamatan hebat. Kami sudah berjuang dan menunjukkan kemajuan."

Iklan Iklan

Florian Kastenmeier juga mendapat pujian dari pelatih Feyenoord itu. Kiper asal Jerman tersebut dipilih untuk menghadapi Porto, mengungguli Tjark Ernst, dan membuat Van Bronckhorst terkesan. "Menurut saya, Florian benar-benar tampil luar biasa hari ini. Ia masuk ke lapangan dalam situasi seperti ini dan menjalani debutnya di Liga Champions. Anda bisa melihat kami lebih tenang saat membangun permainan dari belakang dan lebih mudah memulai serangan, baik lewat umpan pendek maupun panjang."

Topik Terkait

Van Bronckhorst berharap timnya dapat mengulangi penampilan tersebut pada Minggu dalam laga De Klassieker melawan Ajax. "Kalau memang ada sesuatu yang positif, saya ingin mempertahankannya. Menurut saya, itu juga wajar bagi para pemain dan saya sudah menyampaikannya kepada mereka."

"Saya merasa tim ini punya kepercayaan diri," lanjut sang pelatih. "Saya melihat tim yang ingin berjuang, yang melakukan segala cara untuk memenangi pertandingan. Itu juga terlihat di lapangan hari ini dan harus kami tunjukkan lagi pada Minggu."

Iklan

Feyenoord sempat tampak menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir melawan Porto melalui sundulan Nacho Ferri, setelah wasit Irfan Peljto menerima sinyal di jam tangannya dan mengesahkan gol. "Awalnya tentu itu bukan gol, dan memang tidak terlihat seperti gol. Lalu ia menunjuk jam tangannya," kata Van Bronckhorst.

"Saya pernah mengalami gol di stadion yang diputuskan lewat jam tangan. Itu terjadi saat melawan PSV." Pelatih Feyenoord itu merujuk pada gol bunuh diri kiper Jeroen Zoet pada 2017 yang banyak diperbincangkan.

Iklan

Setelah VAR turun tangan, gol tersebut akhirnya dianulir. Seusai peluit akhir, wasit menghampiri Van Bronckhorst. "Pada akhirnya, Anda harus menunggu. Anda tahu VAR akan memeriksanya dan kalau itu bukan gol, berarti memang bukan gol. Wasit juga meminta maaf seusai pertandingan karena jam tangan mereka tidak berfungsi dengan baik."