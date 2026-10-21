Van Bronckhorst memilih formula sukses di Feyenoord

Feyenoord kembali berlaga di Liga Champions pada Rabu malam, menghadapi Real Betis pada fase liga. Pelatih Giovanni van Bronckhorst sudah menentukan sebelas pemain yang akan turun sejak menit awal pukul 21.00. Susunan pemainnya persis sama seperti saat menghadapi Como, yang dikalahkan 3-2.

Tjark Ernst mengawal gawang Feyenoord, dengan Givairo Read di posisi bek kanan dan Javi López di bek kiri. Jeremiah St. Juste kembali menempati jantung pertahanan, berdampingan dengan Mike Mármol.

Oussama Targhalline menggantikan Steijn di lini tengah. Steijn mencetak dua gol saat melawan Telstar. Charles Vanhoutte dan Gjivai Zechiël melengkapi lini tengah Feyenoord di Spanyol.

Anis Hadj Moussa menempati posisi sayap kanan pada Rabu, sementara Luciano Valente kembali ke sayap kiri. Nacho Ferri menjadi ujung tombak dalam skema tiga penyerang tim tamu.

Susunan pemain Real Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Roca, Fornals; Antony, Isco, Abde; Parrott

Susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.