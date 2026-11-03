Giovanni van Bronckhorst memicu kejengkelan besar di kalangan pendukung Feyenoord setelah timnya kalah 0-3 dari Internazionale. Meski kebobolan tiga gol, sang pelatih tetap percaya kepada kiper Tjark Ernst dan menegaskan bahwa pemain asal Jerman itu membutuhkan waktu untuk terus berkembang. Pernyataan tersebut terutama membuat suporter Feyenoord geram. Di FR12, mereka ramai-ramai menyuarakan ketidaksetujuan.

Seusai pertandingan pada Selasa malam, Van Bronckhorst kembali ditanya oleh Ziggo Sport tentang cara ia menangani situasi Ernst. "Dia kiper berbakat dari 2. Bundesliga. Dia harus berkembang bersama kami dan itu perbedaan besar, tetapi kami punya beberapa pemain lain yang juga harus menempuh langkah tersebut," ujar sang pelatih membela kipernya. "Kebijakan kami memang mendatangkan pemain berbakat dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Tugas kami adalah membantu mereka."

Penjelasan itu membuat banyak suporter kesal. Mereka menilai Feyenoord tidak seharusnya menjadi tempat belajar bagi kiper yang dituntut tampil di level tertinggi. "Kalau mau berkembang, lakukan saja di tim cadangan," tulis seorang suporter di FR12. Suporter lain menulis: "Saya bisa memahami beberapa hal yang dikatakan Gio di sini, tetapi untuk Ernst, ini benar-benar harus segera diakhiri." Ada pula yang menyerukan agar kiper kedua Florian Kastenmeier diberi kesempatan, Feyenoord mendatangkan kiper baru pada musim dingin, dan Ernst dipinjamkan.

"Langkah untuk bergabung dengan kami ternyata terlalu besar baginya. Penilaiannya benar-benar keliru," kata suporter lain, yang kini justru merasa kasihan kepada sang kiper. Suporter lainnya menekankan bahwa sepuluh pemain lain juga tampil di bawah standar dan pertahanan Feyenoord terlalu mudah ditembus saat gol ketiga.

Van Bronckhorst mengatakan kepada Ziggo Sport bahwa ia tetap melihat hal-hal positif meski timnya kalah telak. "Saya melihat tim yang ingin berjuang. Kami memang sudah memperkirakan ini akan menjadi pertandingan di mana kami bisa ikut bermain dengan baik, tetapi mereka bisa tiba-tiba menciptakan bahaya," ujar sang pelatih. "Dalam situasi seperti itu, Anda butuh sedikit keberuntungan agar bisa semakin baik sepanjang pertandingan, tetapi kami kebobolan gol 0-1 cukup cepat. Itu tidak membantu, dan gol kedua benar-benar memukul kami."

Selepas jeda, Feyenoord juga gagal membuat pertandingan kembali menegangkan. "Saat jeda, saya mengatakan bahwa kami bisa semakin baik dalam pertandingan jika mencetak gol. Namun, kami justru kebobolan gol ketiga dan setelah itu terlihat betapa sulitnya bermain," analisis Van Bronckhorst. "Inter sangat berpengalaman dan tidak takut bermain rapat lalu menciptakan bahaya. Di situlah perbedaan pengalaman terlihat."

Sang pelatih juga melihat perbedaan yang jelas dibandingkan pertandingan Liga Champions sebelumnya melawan FC Barcelona. "Melawan Barcelona, kami menguasai bola dengan baik pada babak kedua dan menciptakan peluang. Hari ini, peluang kami tidak benar-benar tercipta dari serangan yang dibangun dengan baik karena Inter sangat cepat mundur," jelasnya. "Mereka berlari ke belakang untuk merapatkan barisan dan dalam situasi itu Anda harus bermain sangat baik. Pada babak pertama, bola beberapa kali nyaris jatuh tepat di kotak penalti, dan momen-momen seperti itulah yang harus kami manfaatkan."