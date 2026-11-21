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Giovanni van Bronckhorst memberi kabar terkini soal Anis Hadj Moussa sesaat sebelum laga Feyenoord kontra Excelsior. Sang pemain sayap absen di De Kuip pada Sabtu malam akibat cedera pergelangan kaki yang dialaminya bersama timnas Aljazair.

Sebelumnya, Hadj Moussa sudah diragukan bisa tampil. Satu jam sebelum sepak mula, dipastikan bahwa ia tidak akan menjadi starter. Jerayno Schaken kini mengisi posisinya di sayap kanan.

"Kondisinya memang sedikit membaik. Namun, ia belum cukup fit untuk bermain hari ini. Semoga ia bisa tampil pada Selasa," kata Van Bronckhorst kepada ESPN.

Pelatih Feyenoord itu merujuk pada kelanjutan kiprah timnya di Liga Champions. FC Porto akan bertandang ke De Kuip pada Selasa dalam fase liga.

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Untuk menghadapi Excelsior, Van Bronckhorst menempatkan Reiss Nelson di sayap kiri, sementara Schaken mengisi sayap kanan. Luciano Valente pun kembali ke lini tengah.

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"Dengan dua pemain sayap murni dan Valente dari lini tengah, kami punya banyak opsi dalam menyerang. Saya pikir kami akan menang dengan susunan pemain ini," ujar pelatih tim asal Rotterdam itu dengan penuh harap. Ia juga sangat memuji Schaken.

"Menurut saya, perkembangan Schaken luar biasa. Ia masih sangat muda, tetapi bermain dengan sangat dewasa. Kami memberinya kepercayaan untuk menjadi starter hari ini."

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Van Bronckhorst tahu bahwa ini pekan yang penting bagi Feyenoord. Beberapa hari setelah menghadapi Porto di Liga Champions, mereka akan menjalani De Klassieker melawan Ajax.

"Kami juga harus menang di Liga Champions agar peluang lolos ke babak berikutnya tetap terbuka. Namun, mari fokus dulu pada pertandingan hari ini," kata pelatih Feyenoord itu.