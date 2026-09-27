Ini adalah hari-hari yang indah bagi Mark van Bommel. Sang putra, Ruben, mencatatkan assist apik saat debutnya bersama timnas Belanda, dan sebagai pelatih tim nasional Belgia ia mengawasi kemenangan impresif 0-2 atas Italia.

"Sebagai seorang ayah, melihat putra Anda debut di timnas Belanda, itu sudah pasti indah," Van Bommel dikutip pada sebuah momen jumpa pers hari Minggu oleh Algemeen Dagblad. "Kami menonton lewat ponsel bersama sebagian besar staf, lalu dia memberikan assist itu. Luar biasa, meski tentu saya ingin berada di stadion."

Pelatih timnas Belgia itu merasa luar biasa bahwa Xavi sudah langsung melempar putranya ke medan laga. "Xavi adalah sosok yang fantastis. Saya bermain bersamanya di Barcelona dan dia menjadi pelatih ketika saya bersama Antwerp menghadapi Barça di Liga Champions. Fakta bahwa dia sekarang membiarkan Ruben menjalani debut membuatnya jadi dua kali lebih indah. Sebelum jeda internasional kami sempat berhubungan."

Van Bommel akan berhadapan dengan sosok besar lainnya pada Senin. Pasalnya, Prancis asuhan Zinédine Zidane akan bertandang ke Brussel. "Spesial rasanya melatih melawan Zidane. Dia adalah pesepakbola yang luar biasa. Saya pernah sekali bermain melawannya, bersama Barça melawan Real Madrid. Kalau ada gerakan melewati lawan yang dinamai menurut nama Anda, berarti Anda tidak melakukannya dengan buruk."

Noda dalam pertemuan di Nations League ini adalah absennya Kylian Mbappé, yang mundur dari skuad Prancis karena cedera lutut. "Saya menyesal Kylian Mbappé tidak ada, karena sebagai pelatih Anda paling suka menghadapi yang terbaik. Namun, cara bermain kami tidak berubah dibandingkan saat melawan Italia. Jika sekali Anda berhasil dilewati, itu tidak masalah, selama semua orang tahu apa yang harus dia lakukan," pesan Van Bommel kepada para pemainnya.

Van Bommel belum bisa mengatakan apakah Mika Godts akan menjadi starter melawan Prancis pada Senin. Penyerang sayap itu menunjukkan kualitasnya saat melawan Italia lewat gol indah. "Saya mengatakan kepada Mika bahwa dia harus terus melakukan aksi. Enam kali gagal? Maka Anda mencoba untuk ketujuh kalinya, karena itulah kualitas terbesarnya."

Godts setidaknya tidak menghindari persaingan dengan Jérémy Doku dan Malick Fofana. "Itulah juga alasan saya pindah ke PSG. Persaingan adalah hal yang normal dalam sepakbola level tertinggi."