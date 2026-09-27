Van Bommel: Absennya Mbappe Tak Akan Mengubah Apa Pun

Mark van Bommel, direktur teknik timnas Belgia, mengatakan bahwa dirinya merasa menyesal atas absennya Kylian Mbappe dari pertandingan mereka besok, dalam ajang giornata kedua UEFA Nations League.

Van Bommel menambahkan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: "Sangat disayangkan Mbappe tidak akan hadir. Kami selalu ingin menghadapi para pemain terbaik dari setiap timnas, dan saya berharap ia bisa hadir."

Ia melanjutkan: "Saya tidak tahu persis jenis cedera yang dialaminya, tetapi absennya adalah hal yang disayangkan, bagi Prancis dan Real Madrid."

Pelatih Belgia itu menjelaskan bahwa absennya Mbappe tidak akan mengubah persiapan timnya untuk pertandingan, dengan mengatakan: "Pada akhirnya, hal ini tidak banyak mengubah keadaan bagi kami. Kami masih memiliki keinginan yang sama untuk menampilkan apa yang kami inginkan di atas lapangan, tanpa memandang nama lawan."

Mengenai absennya para pemain, pelatih Belgia menegaskan bahwa ia akan kehilangan Leandro Trossard dan Mike Penders, karena cedera pada tumit untuk pemain pertama, dan cedera pada otot paha untuk pemain kedua.

Mbappe absen dari pertandingan melawan Belgia setelah mengalami cedera lutut selama kemenangan Prancis atas Turki dengan skor 1-0, dalam giornata pertama UEFA Nations League.