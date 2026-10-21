José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan susunan pemain timnya untuk pertandingan melawan Leipzig dari Jerman pada Rabu malam ini di Stadion "Santiago Bernabeu" dalam pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa.

Mourinho memutuskan kembali menurunkan Fede Valverde di posisi bek kanan, sementara ia terus mengabaikan duo Trent Alexander-Arnold dan Denzel Dumfries, dengan catatan bahwa pemain asal Uruguay itu sebelumnya telah menyatakan penolakannya untuk bermain di posisi tersebut, karena ia lebih memilih bermain di lini tengah.

Di sisi lain, Bernardo Silva kembali masuk dalam susunan pemain inti, setelah sebelumnya sempat keluar dari perhitungan Mourinho, sebagai bagian dari 5 perubahan dibandingkan susunan pemain tim pada pertandingan sebelumnya melawan Sevilla.

Vinicius Junior juga kembali memimpin lini serang, setelah absen karena larangan bertanding pada laga melawan Sevilla di Liga Spanyol, dengan catatan bahwa larangan bertandingnya berlanjut hingga El Clasico.

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Pelatih asal Portugal itu memilih mengistirahatkan Marc Cucurella demi pertandingan El Clasico, dan menurunkan Alvaro Carreras di posisi bek kiri.

Real Madrid menjalani pertandingan ini dengan upaya meraih nilai sempurna dalam tiga pekan pertama, setelah mengalahkan Roma dan Inter Milan pada dua pekan pertama.

Pertandingan hari ini akan menjadi gladi resik terakhir Los Blancos sebelum menghadapi Barcelona dalam El Clasico, pada Minggu mendatang.

Susunan pemain Real Madrid untuk pertandingan melawan Leipzig:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois.

Lini belakang: Fede Valverde, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras.

Lini tengah: Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Jude Bellingham.

Lini serang: Vinicius Junior, Arda Guler, Kylian Mbappe.